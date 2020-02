Massesøksmål mot tidligere fredsprisvinner i Bangladesh

Fredsprisvinner Muhammad Yunus i Bangladesh er saksøkt av over 100 ansatte i teleselskapet han i sin tid startet opp og der Telenor er største eier.

Yunus fikk fredsprisen i 2006 for sitt arbeid med å gi fattige i Bangladesh mikrolån, fra 1983 gjennom Grameen Bank.

Banken startet også opp Grameen Telecom og eier i dag landets største mobiloperatør GrameenPhone sammen med Telenor.

I 2011 ble Yunus sparket fra banken, ifølge sine støttespillere etter å ha røket uklar med statsminister Sheikh Hasina som anklaget ham for å være «en blodsuger» ved å kreve rundt 20 prosent rente for pengene han lånte ut.

Nå er 79-åringen saksøkt av over 100 tidligere ansatte i Grameen Telecom, som hevder at de i henhold til inngåtte avtaler har krav på 5 prosent av overskuddet i selskapet.

– Det har de ikke fått de siste ti årene, sier saksøkernes advokat Jafrul Hasan Sharif.

Les også: Stavanger Frp reagerer på muslimsk råds forespørsel

Jagland-støtte

I fredspristalen sin sa Mohammad Yunus at han håper selskapet Grameen Phone, der Telenor da eide 62 prosent av aksjene, en gang blir tatt over av Grameen Banks kunder.

- Vår visjon er at vi til slutt skal omdanne dette selskapet til et sosialt forretningsforetak ved at de fattige kvinnene i Grameen Bank skal bli majoritetseiere. Dette er et mål vi jobber for å nå. En dag vil Grameenphone bli nok et eksempel på et stort foretak eid av fattige, sa Yunus.

Stortingspresident den gangen, Thorbjørn Jagland, var blant de som etter fredsprisutdelingen ga sterkt uttrykk for at han støttet Yunus forslag om å la fattige kjøpe aksjene Telenor eide i Grameen Phone.

Les også: Yunus tapte høyt spill

- Nyttige idioter

I 2010 ble avslørte NRK Brennpunkt at 608 millioner bistandskroner var tappet fra Grameen Bank, til et nyetablert selskap med helt andre formål enn å gi fattige kvinner mikrolån. Pengene kom fra blant annet Norge og Sverige.

I 2011 fikk altså Yunus sparken fra banken han i sin tid var med å grunnlegge. Daværende utviklingsminister Erik Solheim (SV) beklaget det da.

– Dette er en meget trist utvikling. Det vi ser, er en brutal maktkamp internt i Bangladesh. Yunus er en svært populær person, både hjemme og ute, og det skaper alltid motstandere, uttalte Solheim til NTB den gang.

Solheim presiserte da at norsk side ikke satt på noe som kunne brukes mot Fredsprisvinneren.

I 2007: Daværende utviklingsminister Erik Solheim møtte fredsprisvinner Muhammad Yunus i Oslo. Foto: Knut Falch (NTB scanpix)

- Nyttige idioter

Redaktør Gunnar Stavrum kalte i en kommentar norske politikere og enkelte medier for «nyttige idioter»

«Norske politikere og enkelte aviser har vært utrolig naive i behandlingen av fredsprisvinneren. Nå avsløres det at han har tappet 608 millioner norske bistandskroner fra Grameen Bank.»

Stavrum trakk også frem det Telenors eierskap.

«Avsløringen bør være en vekker for politikerne som ville tvinge Telenor til å gi fra seg en stor del av samarbeidsselskapet Grameenphone i Bangladesh - aksjer verdt 10-15 milliarder kroner.»