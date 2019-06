Massiv marihøne-sverm dukket opp på radar over California

- Observatøren sa det var marihøner overalt, sier meteorolog.

LOS ANGELES (Nettavisen): Selv meteorologene ble fascinert over det de så på radaren tirsdag ettermiddag. Og ting ble enda rarere da de spurte folk på bakken hva de så, skriver Time Magazine.

Etter å ha sett det som så ut som nedbør på radaren over California, ringte meteorologene til observatører på bakken for å finne ut hva det var snakk om. Det var nemlig ikke regn eller noen store skyer i luften.

Det var da de fant ut det som så ut som en regnsky, faktisk var en enorm marihøne-sverm, opplyser National Weather Service.

- Observatøren sa det var marihøner overalt, sier meteorolog Mark Moede til Palm Springs Desert Sun.

Ifølge meteorolog Joe Dandrea skal svermen hatt en diameter på nesten 130 kilometer, ut ifra hva de kunne se på radaren. De skal imidlertid ikke ha flydd så tett som radarbildene skulle tilsi. I stedet var de spredd utover området mens de fløy på en høyde fra 1500 til 2700 meter.

- Jeg tror ikke de er tett som en sky. Observatøren sa man kunne se små prikker som fløy forbi, sier Dandrea til Los Angeles Times.

California er kjent for å ha en rikelig marihøne-befolkning. Delstaten er hjem til omtrent 200 marihøne-arter, og juni er som regel en god måned for å observere dem.

Marihøne-egg klekkes i mars og april, og etter at larven har modnet, begynner de en migrasjon høyere og kjøligere klima i slutten av mai eller starten av juni.

Selv om det er National Weather Service som opplyser om at skyen var snakk om en marihøne-sverm, er det én ekspert som er skeptisk. Seniorforsker James Cornett sier til Palm Springs Desert Sun at antallet insekter nødvendig for å skape et slikt utslag på en radar, ville ha ført til at himmelen ble svart.

Dette er imidlertid ikke første gang de svært sensitive radarne har plukket opp ting som ikke er værrelatert, skriver NBC News. Tidligere har for eksempem fugler, flaggermus og til og med sommerfugler dukket opp på radaren.