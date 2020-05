Massive opptøyer i USA: -Hadde de klatret over gjerdet, hadde de blitt møtt av de mest onde hundene jeg noensinne har sett

De voldsomme protestene mot politivold sprer seg til stadig flere amerikanske storbyer, og nå hyller USAs president sin egne livvakter.

For fjerde natt på rad fortsatte opptøyene i Minneapolis natt til lørdag, der hus og biler ble påtent og butikker ble plyndret.

Tusenvis av mennesker var ute i gatene og trosset portforbudet som trådte i kraft klokka 20 fredag kveld.

Sør i Minneapolis ble en japansk restaurant, en bank og et butikksenter påtent, og brannene fikk herje i timevis ettersom brannmannskaper ikke tok sjansen på å rykke inn.

Store politistyrker forsøkte å rydde gatene ved hjelp av tåregass, pepperspray og gummikuler, men uten å lykkes.

Se USAs president bekrefte at USA melder seg helt ut av WHO:

Ingen unnskyldning

President Donald Trump fikk fredag krass kritikk etter å ha lagt ut en Twitter-melding som siterte politisjef Walter Headley Jr., som på 1960-tallet forsvarte politiets brutalitet under borgerrettighetsbevegelsens protester i Miami.

– Blir det trøbbel, kommer vi til å ta kontroll. Når plyndringen starter, begynner skytingen, skrev presidenten i meldingen, som Twitter flagget som oppmuntring til voldsbruk.

Les også: Trump truer med å skyte: - Kaster bensin på bålet

Det hvite hus nekter for at meldingen var ment som dette, og Trump rykket selv ut og tok avstand fra politiets maktbruk i Minneapolis.

– Det så ikke ut som det var noen unnskyldning for det, sa Trump.

- Onde hunder

På lørdag var presidenten nok en gang ivrig på Twitter, og denne gangen hyllet han sine egne livvakter i «Secret Service» som ifølge ham selv gjorde en strålende jobb med å holde kontroll på demonstrantene utenfor Det hvite hus.

- Strålende jobb i går ved Det hvite hus av Secret Service. Ikke bare hadde de full kontroll, men de beholdt også roen. Jeg var inne og så enhver bevegelse. De lot demonstrantene skrike så mye de ville, men med en gang de krysset en grense kom Secret Service til unnsetning. Hvis noen hadde prøvd å klatre over gjerdet, så hadde de blitt møtt av de mest onde hundene som jeg noensinne har sett, var noe av det Trump tvitret lørdag ettermiddag.

Soldater i beredskap

Pentagon opplyste lørdag at de nå vurderer å sende soldater til byen for å slå ned opptøyene, som brøt ut etter politiets brutale pågripelsen av George Floyd.

Les også: Politimannen som hadde kneet på George Floyds nakke er pågrepet

Den 46 år gamle afroamerikaneren George Floyd som døde kort tid etter å ha blitt lagt i bakken, for deretter å få et kne over nakken og bli holdt nede i nærmere 9 minutter, til tross for at han tryglet om luft.

Se videoen som ryster hele USA:

Soldater ved Fort Bragg i North Carolina og Fort Drum i New York er satt i høy beredskap med beskjed om å rykke ut på fire timers varsel, mens soldater ved Fort Carson i Colorado og Fort Riley i Kansas skal være klare på 24 timers varsel dersom protestene og opptøyene i Minneapolis og andre byer eskalerer.

Skutt og drept

I Detroit i Michigan ble en 19 år gammel mann drept da det uten forvarsel ble åpnet ild mot demonstranter fra en stor firehjulstrekker av typen Dodge Durango rett før midnatt fredag kveld.

Les også: Donald Trump har undertegnet presidentordre om sosiale medier

Det er ikke kjent hvem som avfyrte skuddene, og en talskvinne for politiet opplyser at politifolkene på stedet ikke løsnet skudd i forbindelse med demonstrasjonen.

Tidligere på kvelden ble en politimann sendt til sykehus med skader etter å ha blitt truffet av en stein under demonstrasjonen i Detroit.

– En skam

Guvernøren i Georgia, Brian Kemp, har erklært unntakstilstand i delstaten og setter inn nasjonalgarden for å slå ned opptøyer i Atlanta.

Opptil 500 soldater fra nasjonalgarden vil ifølge Kemp straks bli satt inn «for å beskytte folk og eiendom i Atlanta», der tusenvis fredag kveld knuste vinduer i CNN-hovedkontoret, en politibil gikk opp i flammer og flasker ble kastet mot politifolkene på stedet.

Les også: Massive protester i hele USA - kona har gått fra drapssiktet politimann

Nasjonalgarden blir ifølge Kemp satt inn på forespørsel fra Atlantas ordfører Keisha Lance Bottoms, som forgjeves har oppfordret til ro.

– Dere er en skam for byen vår. Dere sverter minnet til George Floyd og hver eneste person som er drept her i landet, tordnet Lance Bottoms fredag kveld.

«Drep politi»

I Oakland i California ble det knust butikkvinduer og sprayet slagord som «Drep politi» på husvegger natt til lørdag, og også i Los Angeles kom det til sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Flere av byens hovedveier ble blokkert og ifølge ubekreftede meldinger skal det ved ett tilfelle også ha blitt løsnet skudd mot politifolk.

Flere politifolk ble såret av gjenstander som ble kastet, og minst én buss gikk opp i flammer.

Les også: Ekstreme tall for Donald Trump

Det kom også til sammenstøt mellom politi og demonstranter i flere andre byer, blant dem New York, der det ble kastet maling på politifolkene.

I Washington samlet demonstranter seg utenfor Det hvite hus, som ble stengt og der pressefolk som befant seg ikke fikk gå ut.

Systematisk rasisme

Trumps sannsynlige utfordrer i høstens presidentvalg, tidligere visepresident Joe Biden, mener at det er på høy tid USA tar et oppgjør med sin lange historie av systematisk rasisme.

– Landets opprinnelige synder er fortsatt en skamplett, sier Biden, med henvisning til slavetiden. Også han reagerer sterk på politiets behandling av Floyd.

– Alle mennesker må kunne puste. Det er så enkelt, så grunnleggende, så brutalt, sier Biden.

Les også: Brannsjef Bjørn så sitt eget hus bli totalskadd av brann. Nå deler han sin erfaring (+)

Behandlingen av Floyd føyer seg inn i en lang rekke tidligere hendelser, der afroamerikanere har blitt ofre for politivold, mener han.

– Det samme hendte med Ahmaud Arbery og Breonna Taylor. Dette er en liste som går 400 år bakover i tid, sier Biden.

(©NTB)