Masud Gharahkhani (Ap) som Komiske Ali

Det er ikke mye jeg er enig med Fremskrittspartiet i – aller minst i flyktning- og asylpolitikken. Men i dette har de rett: Arbeiderpartiet vingler som ei fortumla høne uten hode.

Forrige uke sa Arbeiderpartiet kategorisk nei til å hente flyktninger fra Moria-leiren i Hellas. Noe slikt ville være «usolidarisk og urettferdig», med tanke på alle andre flyktninger i verden. Det fins etter sigende 70 millioner av dem, og Arbeiderpartiet står fjellstøtt på at det er FN som skal velge flyktningene Norge skal ta imot. Da sikrer man at de vi henter «har et reelt beskyttelsesbehov».

Uka etter, altså i dag, åpner Ap for å øke antallet kvoteflyktninger fra 3000 til 3500. De 500 ekstra skal kunne hentes fra Moria, «hvis FN vil det sånn». Og de som hentes skal fortsatt ha «et reelt beskyttelsesbehov».

Det ble et selsomt skue i Dagsnytt 18, da Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani skulle gjøre rede for disse krumspringene. Frps Jon Helgheim mente selvfølgelig at Arbeiderpartiet nå hadde snudd 180 grader. Som forventa, kan man si.

Hilde Barstad (H), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, mente at forslaget fra Ap «ikke hadde noe reelt innhold», rett og slett fordi det ikke fins noe system for at FN kan hente flyktninger med et «reelt beskyttelsesbehov» ut av Moria-leiren.

Vondt ble til verre for Arbeiderpartiet, da generalsekretæren i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westrhrin, sa seg «glad for signalene som nå kommer fra Gharahkhani».

Arbeiderbevegelsens egen humanitære hjelpeorganisasjon hadde altså oppfatta at Arbeiderpartiet hadde skifta linje, mens Aps innvandringspolitiske talsperson tviholdt på fortellinga om at partiet gjennom vedtaket om å åpne for Moria-flyktninger ikke hadde endra en tøddel i sin politikk!

Det er nesten så man syns litt synd på dem, «ørnen i norsk politikk». Sannheten er at Masud Gharahkhani opptrer som det norske svaret på Komiske Ali. Alle som har øyne og ører skjønner at det han sier i dag ikke er det samme som han sa for ei uke siden.

Så hvorfor kan han ikke bare si det som det er – at partiledelsen har latt seg presse av en kraftig opinion innad i partiet? Hvor vanskelig kan dét være?

Det må også være tillatt å spørre hvordan Gharahkhani ser for seg denne utvelgelsen av flyktningbarna som har «reelt beskyttelsesbehov». Moria-leiren er dimensjonert for å ta imot 3000 flyktninger. I dag bor det 20.000 her, etter sigende opp mot 6000 foreldreløse barn.

Hva tenker Gharahkhani om utvelgelsesprosessen? Skal UNHCR, altså FN, etablere et kontor midt i leiren, der de mindreårige flyktningene skal stå i kø for å registrere seg, for deretter pent å finne sine ID-papirer – for til slutt tålmodig å avvente avgjørelsen?

Dette er et så til de grader livsfjernt scenario at det er uforståelig at noen i det hele tatt kan se det for seg. Vi kan da for f*** ikke kreve ID av en 12-åring som ikke har tak over hodet, og som har vært på flukt så lenge han kan huske!?