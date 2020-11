Matematikkprofessor: Sverige kan få 1000 nye koronadøde før nyttår

På fire uker har antallet nye koronatilfeller i Sverige fordoblet seg. Matematikkprofessor Tom Britton har regnet på hva som kan skje.

- Om vi ikke endrer vår opptreden kan vi få opp mot en halv million nye smittetilfeller fra begynnelsen av november til midten av desember, sier Tom Britton, professor i matematisk statistikk ved Stockholms universitet ifølge Aftonbladet.

Han peker på at jo flere som smittes av covid-19, desto flere havner også på intensivavdeling og risikerer å dø.

Mandag melder Sveriges Radio at antallet koronapasienter på svenske sykehus nå er rundt 100. Antallet er økende.

I våres satte Britton opp prognoser for at dødstallet i Sverige kunne nå mellom 6000 og 14.000. Per i dag har Sverige registrert 6022 koronadøde. Han anslår at dødeligheten nå ligger på 0,2 prosent, mot 0,5 prosent i våres.

Fortsetter smitteutviklingen som nå, kan det få store konsekvenser, advarer han.

SMITTETALL: Fra uke 41 til uke 44 gikk antallet nye smittetilfeller per uke opp fra 4300 til 18.500 i Sverige. Foto: (Folkhälsomyndigheten)

- Rundt tusen personer kan dø fram til nyttår om vi ikke endrer vår opptreden nå, sier han til Aftonbladet.

Sverige har så langt i pandemien registrert 146.461 smittetilfeller. Tallet for Norge er 23.225. Siden 3. november har økningen i Sverige vært 22.106 smittetilfeller. I Norge har økningen i samme periode vært 2591 smittetilfeller. I samme periode har antallet døde økt med 84 i Sverige. Antallet døde i Norge har økt med tre.

Ifølge tall fra det europeiske smittevernbyrået ECDC ligger Sverige nå på en 20. plass i Europa (EU/EØS og Storbritannia) i smitterate. Tall fra søndag viser 346,7 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Tsjekkia, Luxembourg, Belgia Liechtenstein og Slovenia ligger øverst på lista, alle med insidenstall over 1000. Norge ligger nest nederst med 112,5 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Lavest smitterate er det Finland som kan oppvise. Her er det siste insidenstallet 49,5.

Infografikk: Covid-19 i Europa - tall for smittede og døde