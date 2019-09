Mathias Fischer slutter i TV 2

Fortsetter som kommunikasjonsrådgiver.

Mathias Fischer (26) er ferdig som politisk kommentator i TV 2 etter ett år, skriver Medier24.

Hans nye arbeidsgiver blir TRY Råd:

- Jeg gleder meg til å starte og bruke erfaringen min i et av landets fremste miljøer på strategi, kreativitet og teknologi, sier Fischer til nettstedet.

Fischer har bakgrunn fra Venstre og har også jobbet som kommentator i Bergens Tidende (BT).

I september i fjor flyttet han til Oslo for å bli kommentator i TV 2 og fikk ansvaret for debatt.

Fischer starter i den nye stillingen 1. oktober.

– Fischer er en av landets fremste på samfunnsanalyse og politikk. Hans erfaring og kunnskap blir veldig verdifull for oss i Try-huset, og ikke minst vil våre kunder dra stor nytte av ham. Jeg er sikker på at vi kommer til å få stor glede av Mathias og hans kompetanse. Han har en god penn, er kreativ og har stor kunnskap om både politikk og næringsliv, sier daglig leder i Try Råd, Sindre Beyer i en pressemelding.

Blant Fischers nye kolleger er tidligere Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen og DN-journalist Kristian Skard.