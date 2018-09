Måtte amputere – takker for støtten

Brann-supporteren som måtte amputere venstre fot, takker nå for all støtten han har fått.

(Bergensavisen): Mandag kveld la 22-åringen ut et innlegg på Facebook der han takker for all støtte etter T-baneulykken i Oslo forrige helg.

Det var NRK som først omtalte saken.

Jørgen (22), som ikke ønsker at etternavnet skal brukes, måtte altså amputere venstre fot midt på leggen, etter å ha kommet i klem mot en T-banevogn på Nationaltheatret stasjon søndag 26. august.

Ulykken skjedde i kaoset etter at brannalarmen gikk, siden Brann-fansen hadde fyrt opp bluss på stasjonen. Dette er noe Branns supportere ofte har gjort, vanligvis helt uten konsekvenser, men denne gangen gikk altså alarmen – og det gikk galt.

– Jeg har det veldig bra

«Som mange sikkert har fått med seg ble jeg utsatt for en ulykke forrige søndag. Etter forholdene har jeg det veldig bra. Jeg setter stor pris all omtanke og meldinger jeg har fått, tusen takk for det. Som dere sikkert forstår har jeg ikke hatt mulighet til å svare på alle, men jeg har lest alt. Igjen takk», skriver 22-åringen i Facebook-innlegget.

Bergenseren, en trofast Brann-fan og medlem i grupperingen «Bergens Glade Gutter», har vært gjennom flere operasjoner på Ullevaal sykehus den siste halvannen uken, men håper nå han er gjennom det verste.

«Jeg har i dag vært i gjennom en (forhåpentligvis siste) operasjon som gjør at jeg har stor tro på at alt skal bli bra. Selve ulykken skjedde på vei til Brannkamp, da jeg falt mellom plattformen og T-banen i Oslo. Skadene ulykken gav meg var brudd flere steder i kroppen, men den største skjedde med det ene beinet mitt. Denne medførte at jeg måtte amputere ganske midt på min venstre legg. Legene sier at jeg skal kunne få et bortimot normalt liv med riktig trening og proteser, og de har vært positive helt siden jeg våknet på Ullevål Sykehus natt til mandag. Jeg er heldigvis helt frisk og pigg i hodet», skriver han.

En karriere i Paralympics?

22-åringen har fått enorm støtte, både fra Sportsklubben Brann, Brann-fans og fra Bergens Glade Gutters venner i Aalborg. Blant annet har det vært bannere til støtte for ham både under Brann og Aalborg sine kamper i det siste.

«Jeg gleder meg til å komme hjem til Bergen og komme i gang igjen med studier, jobb og gå på Stadion! Jeg gleder meg også til å se alle vennene mine, jeg håper noen kommer på besøk på Haukeland... Jeg vet enda ikke når jeg blir overført tilbake til Bergen», skriver bergensgutten, som altså ser lyst på livet tross den stygge ulykken.

Og vi vet ikke helt om vi skal ta ham på fullt alvor, men han avslutter innlegget slik:

«Ellers så tenker jeg at veien til å bli idrettsstjerne nå ligger for min fot, så ikke vær overrasket om dere ser meg i Paralympics i framtiden!».

BA har fått tillatelse fra familien til å omtale Facebook-innlegget, og bruke bildet av Jørgen.

Les mer fra Bergensavisen her

Mest sett siste uken