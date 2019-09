Måtte du skrape bilruta i morges? Disse stedene hadde de laveste temperaturene

Godt med minusgrader flere steder i Sør-Norge natt til torsdag, men nå blir det varmere i lavlandet.

OSLO (Nettavisen): Nattefrosten var på plass flere steder i Sør-Norge natt til torsdag, og mange opplevde å måtte bruke isskrape på bilen.

Meteorologisk institutt melder om minusgrader på flere målestasjoner under 1000 meter, som 6,3 minusgrader på Hovden, minus 5,3 grader på Rena og minus 4,4 grader på Dagali og Folldal. Dette var de laveste temperaturene målt i lavlandet natt til torsdag.

- Dette ble nok siste natt med kuldegrader i lavlandet på en god stund, varsler meteorologene.

Venter opp i 25 grader

- Det kan nok bli ganske bra temperaturer i Sør-Norge til helga. Lørdag ser det ut til at deler av Telemark og Agder får de høyeste temperaturene. Prognosen antyder like oppunder 25 grader. Søndag blir det en litt annen vindretning. Da er det på vestsiden av fjellet man får de høyeste temperaturene. Vestlandet kan få rundt 20 grader søndag, sier statsmeteorolog Marit Berger til Nettavisen.

Meteorologene venter nå på et høytrykk som ligger sør for Storbritannia og ventes å flytte seg østover mot helga.

- Da kommer det opp ganske varm luft, og de sørligste delene av landet vil til fulle nyte godt av dette, mens varmlufta når ikke helt opp til nord, sier meteorologen.

Det fineste været i helga ventes å komme i Sør-Norge sør for Stad lørdag. Søndag på Vestlandet ser også fin ut, men med noe mer skyer.

Sjekk oppdatert farevarsel på yr.no

Farevarsel for Trøndelag og Helgeland

For Trøndelag sør for Trondheimsfjorden og sør på Helgeland er det sendt ut farevarsel for et vått døgn fra fredag morgen til lørdag.

- Det ventes 40 til 100 millimeter nedbør på 24 døgn, med de største mengdene i ytre strøk, sier meteorologen.

«Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning», heter det i farevarselet.