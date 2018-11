Måtte fjerne hijaben i sikkerhetskontrollen - Avinor beklager

- Som om andre hadde blitt bedt om å ta av seg buksa.

Etter at en muslimsk kvinne ble bedt om å ta av seg hijaben i full offentlighet i sikkerhetskontrollen, har Avinor og Securitas beklaget på det sterkeste og skjerpet inn rutinene ved lufthavnen, melder Vesterålen Online.

Den fornærmede kvinnen skrev i sin klage at hun har forståelse for at sikkerhetspersonalet ønsker å sjekke under hijaben, men at dette må skje i et privat rom, og ikke ute ved sikkerhetssjekken der andre kan se.

Etter at dette skjedde for andre gang ved Evenes lufthavn, klaget hun til Avinor.

- En del av min tro



- For andre virker kanskje valget mitt om å dekke håret veldig unødvendig og meningsløst, men for meg er det en del av min tro, i tillegg til at det har like stor rolle for meg som andres dekkende klær som bukse eller skjorte. Derfor reagerer jeg på måten enhver person hadde reagert om de hadde blitt tvunget til å ta av seg buksen eller skjorten i offentligheten, skriver den muslimske kvinnen i sin klage til Avinor, ifølge Vesterålen Online.

Hun skrev klagen etter at det skjedde for andre gang på Harstad/Narvik lufthavn. Kvinnen opplevde det som trakassering og brudd på hennes personlige rettigheter.

- Jeg respekterer sikkerheten og kontrollen den krever, men reagerer på at jeg ved andre flyplasser alltid bare blir spurt om jeg kan være med i et privat rom hvor jeg kan ta av skjerfet, eller om de bare kan sjekke videre der, uten at det krever at jeg tar av skjerfet mitt i offentligheten, skriver hun ifølge nettstedet.

Flyplassjef: - Svært beklagelig



Flyplassjef Anne Britt Bakken ved Harstad/Narvik Lufthavn Evenes beklager hendelsen.

– Det er svært beklagelig at den reisende opplevde dette. Vi har beklaget hendelsene overfor henne. Videre har vi tatt opp saken internt for å sikre at rett og enhetlig rutine blir fulgt for fremtiden, sier hun til nettstedet.

Null forståelse fra Amundsen

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har liten forståelse for kvinnen.

- Muslimer må tilpasse seg Norge. Sikkerhetspersonalet ved Harstad/Narvik Lufthavn Evenes gjør bare jobben sin. Dersom denne muslimen føler seg trakassert, kan hun gjerne reise hjem til sitt opprinnelsesland og leve ut sin «frihet» der, skriver Amundsen og mener det er uforståelig at Bakken beklager hendelsen, skriver han på sin Facebook.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har liten forståelse for kvinnen som ble stoppet i sikkerhetskontrollen.

Antirasistisk senter: - Drøyt

Antirasistisk senter sier følgende om Amundsens kommentarer på Facebook:

- Uttalelsen om at hun bare kan dra «hjem», minner mest om rasistiske graffitier fra 80-tallet, og er selvsagt ikke en tidligere justisminister verdig – eller noen som helst andre, for den saks skyld. Denne kvinnen ba ikke om mer enn en helt grunnleggende medmenneskelig respekt for sin tro, sier leder Rune Berglund Steen ved Antirasistisk senter til Nettavisen og legger til:

- I kommentarfeltet hos Amundsen står «perler» som dette: «Kluthue pell dæ hjem» og «dra hjem til ørkenen». Dette er rasistisk. Kvinnens tro omtales som «mentalt tilbakestående», hun som «religiøst forstyrret», og hijaben sammenlignes med en KKK-hette. Dette er drøyt, men det er hva Amundsen la opp til. Selv er han selvsagt fraværende fra kommentarfeltet. Han bare dro det i gang, sier Berglund Steen.

- Hva dette såkalte «Antirasistisk senter» måtte mene om mine kommentarer på Facebook er utrolig lite interessant. Tilsvarende har de liten definisjonskraft hva gjelder verdighet, men jeg registrerer at de i likhet med andre venstrevridde forsøker å kneble sine meningsmotstandere, svarer Amundsen.

- Skal behandles med verdighet



Etter hendelsen på Evenes har både Avinor og Securitas beklaget overfor kvinnen og fulgt opp saken overfor personalet for å unngå at dette skal skje igjen.

- I et tilfelle som dette skal en hijab ikke fjernes i sikkerhetskontrollen. Man kan kontrollere ved å ta på utsiden av den. Er det behov for å fjerne den, skal det skje på et avlukke og det skal utføres med verdighet. Det er retningslinjene, sier pressetalsmann i Avinor, Lasse A. Vangstein.

AVINOR: Pressetalsmann Lasse A. Vangstein i Avinor.

- Det er sterkt beklagelig at det har skjedd. Det har vi allerede tatt tak i og hatt tett dialog med de som gjennomfører kontrollen på Evenes, sier Vangstein.

Vangstein sier at sikkerhetskontroll alltid skal skje med verdighet, og at personalet skal ta hensyn til den enkelte passasjer. Dette gjelder spesielt i forbindelse med etterkontroller, der personalet tar på kroppen til passasjerer, eller passasjerene blir bedt om å ta av klesplagg.

- Ved utvidet etterkontroll er det alltid mulighet til å be om at dette gjøres i et avgrenset område. Noen kan ha en trosretning som gjør at man ikke kan ta av klær. Andre har proteser som de ikke ønsker skal synes. En mann kan be om at kontrollen ikke utføres av en kvinne, og omvendt. Alt skal gjøres med verdighet, sier Vangstein.

- Snikislamisering

Per-Willy Amundsen (Frp) mener Avinor særbehandler muslimer.

- Det er kun trist å registrere at Avinor har innført særregler for muslimer. Det er bare nok et eksempel på snikislamisering; hvor samfunnet tilpasser seg muslimer i stedet for at muslimer tilpasser seg samfunnet. Dessverre ser vi ofte offentlige virksomheter opptre så til de grader politisk korrekte at de til tider fremstår parodisk, sier Amundsen.

- Avinor forholder seg til regler som er utformet av Luftfartstilsynet, som igjen forholder seg til internasjonale retningslinjer. Når det er sagt, så ønsker vi i Avinor å behandle alle våre reisende med verdighet, sier sier pressetalsmann Lasse A. Vangstein i Avinor til Nettavisen.

