Måtte holde seg innendørs etter brannbombeulykken

19. mai ble Jakob Oftebro stygt skadet i en brannbombeulykke under innspillingen av filmen Hamilton.

- Jeg skjønte virkelig ingenting. Jeg lukket øynene, slo meg til hodet og rullet rundt. Jeg forstod at noe forferdelig hadde skjedd. Det vanskeligste var da jeg satt på alle fire og hadde fått brannslukket hodet. Jeg hadde brent meg i ansiktet. Tiden derfra, inn i ambulansen og til jeg fikk av bandasjen, var det tøffeste. Jeg visste ikke hvor ille det var, sier Oftebro i et intervju om ulykken til VG.

Han sier til avisa at han for første gang har kjent på at det er absurd å være en offentlig person. Han følte at mange ville ha noe av han, som han ikke hadde lyst til å gi, under medietrykket i etterkant av ulykken.

Les mer: Jakob Oftebro brannskadd under TV-innspilling

Alvorlige skader

Skuespilleren ble send til sykehus med alvorlige brannskader etter et uhell med en såkalt molotov cocktail under filminnspillingen av Hamilton i Sverige.

Det var i en periode usikkert om han kunne spille Peer Gynt på Gålå i august.

– Jeg er utrolig glad for at jeg får muligheten til å gjøre dette igjen. Jeg gleder meg til å stå på scenen på Gålå med pappa og alle aktørene en gang til, sa Jakob Oftebro i en pressemelding fredag tidligere i sommer.

Det er administrerende direktør Marit Lien i Peer Gynt as lettet over:

– Det er utrolig viktig for oss at Jakob kommer tilbake i rollen som den unge Peer Gynt på Gålå. Forestillingen med far og sønn Oftebro i rollen som Peer Gynt fikk veldig gode kritikker etter premieren på forestillingen i 2017, og vi gleder oss over at publikum igjen skal få oppleve dette, sa Lien.

- Tusen tusen tusen takk for all støtte og kjærlighet

I etterkant av ulykken fikk skuespilleren en rekke støtteerklæringer. Hans første post på Instagram etter ulykken ble viet til å takke for støtten.

«Tusen tusen tusen takk for all støtte og kjærlighet jeg har fått fra familie, leger, fans, kollegaer, og venner. Det er uvurderlig. Jeg leges bra og forhåpentligvis blir jeg helt god igjen. Jeg har tross alt vært heldig, det kunne gått mye værre. Håper bransjen og alle kan lære av dette. Vi er sårbare og må ta vare på hverandre. Alle sammen. Kos dere i sola og pas på hinanden (for meg) ❤️Jakob»

Les mer: Jakob Oftebro: Tusen tusen tusen takk for all støtte

Nils Ole Oftebro ønsket ikke å kommentere ulykken til sønnen da Nettavisen tok kontakt.

- Det går fremover. Vi håper det beste, skrev han i en tekstmelding til Nettavisen.

Også Oftebros management var ordknappe om ulykken.

- Skadene er alvorlige, men han er skrevet ut av sykehus, sa manager Maja Dueholm til Nettavisen.

- Vil gjenoppta innspillingen så fort som mulig



Etter ulykken Nettavisen var i kontakt med produsent hos Dramacorp, Patrick Nebout, som leverer til C More.

- Det pågår en utredning akkurat nå for å få klarhet i hva som forårsaket ulykken. Vi avventer resultatet av den før vi går inn på hvem som er ansvarlige, sa Nebout til Nettavisen.

- Hva skjer videre med innspillingen?

- Vi har tatt en pause i innspillingen, og vårt primære fokus er at Jakob skal bli helt frisk. Vi jobber akkurat nå med å finne en ny plan for hvordan vi kan gjenoppta innspillingen så fort som mulig, sa Nebout.

Første innspillingdag startet 7. mai kort tid før ulykken.

Etterforsker saken

I scenen hvor Oftebro ble skadet skildrer opptøyer og sammenstøt med politiet. Oftebro skal ha fått innholdet i en molotov cocktail – en primitiv brannbombe – over seg.

Fra annet hold får VG bekreftet at skuespilleren som ble fraktet til sykehus er hovedrolleinnehaver Oftebro. 32-åringen har fått behandling for skadene, men er nå ute av sykehuset.

– Vi vet ennå ikke utfallet av skaden. Men tilstanden hans er alvorlig. Og så er det viktig for oss å påpeke at Jakob ikke har noen skyld i dette, sier Oftebros manager, Anne Lindberg, til VG. Skuespilleren skal være på bedringens vei.

Politiet etterforsker saken som et tilfelle av uaktsomhet som har fremkalt fare for andre, skrev NTB.

Mest sett siste uken