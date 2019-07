Måtte stenge E6 etter to ulykker på samme sted

E6 i sydgående retning ved Vestby syd ble stengt på grunn av flere trafikkulykker torsdag ved 12-tiden. Drøye to timer senere er det fremdeles mye kø på stedet.

Øst 110-sentral meldte at det hadde skjedd en ulykke på E6 i sydgående retning rett etter klokken 12:00. Ulykken skjedde på høyde med Asko i Vestby, det melder Moss Avis.

Vaktleder Espen Stabel i Øst 110-sentral sa til Moss Avis at det dreide seg om en kjedekollisjon med blant annet en trailer og en bobil involvert.

Da Moss Avis var fremme på ulykkesstedet, viste det seg at også en personbil var involvert, og det virket som om denne var påkjørt bakfra av traileren.

400–500 meter syd for kjedekollisjonen hadde der også skjedd et trafikkuhell mellom to personbiler.

Både politi, MIB og Follo BV og en rekke ambulanser var raskt fremme ved ulykkene og minst én person ble behandlet av helsepersonell mens Moss Avis var på stedet.

Køer i sørgående retning på E6 ved Støkken nord for Vestby torsdag ettermiddag. Foto: Webkamera (Statens vegvesen)

E6 i sydgående retning ble stengt av ved avkjøringen til Vestby syd, og trafikken ble dirigert om Hølen, noe som skapte køer også der.

Klokken 14.17 er det fremdeles lange køer i sørgående retning langs E18. Veien ble helt åpnet igjen like over klokken 14.

