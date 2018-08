Måtte trekke 18 tenner etter tannlegetabbe i Sverige

En person med nedsatt funksjonsevne i Sverige ble nødt til å trekke 18 tenner på grunn av manglende oppfølging fra tannhelsetjenesten.

Ifølge avisa Sundsvalls Tidning er saken nå klaget inn for Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) i Sverige. Personen det gjelder, er omfattet loven om støtte og tjenester for visse funksjonsnedsettelser, en lov som er til for personer med stort omsorgsbehov og oppfølging.

Der inngår det at vedkommende skal ha minst én årlig undersøkelse av tannhelsen, men kun to undersøkelser er registrert siden 2013.

På grunn av dårlig oppfølging av munnhelsen måtte flertallet av tennene trekkes, og personen har nå tolv egne tenner igjen, fem i underkjeven og sju i overkjeven. Personen har hatt store smerter, og de omfattende inngrepene medfører økt risiko for infeksjoner og vanskeligheter med å spise.

