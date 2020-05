Måtte ty til drastiske tiltak. Dette mener WHO om dopapir-munnbind

Personalet ved et svensk eldrehjem skal angivelig ha brukt dopapir og tørkepapir som munnbind. - Kanskje bedre enn ingenting, sier WHO.

Sveriges Radio avdekker det som ser ut til å være kritikkverdige forhold ved et eldrehjem i Stockholm. Ifølge Sveriges Radios egne funn, har minst 22 beboere på eldrehjemmet dødd den siste måneden som følge av covid-19, sykdommen som forårsakes av koronaviruset sars-cov-19.

Ansatte som Sveriges Radio har snakket med, beskriver situasjonen som «kaotisk» og hevder det reelle tallet er opp mot 30 dødsfall.

Ledelsen ved eldrehjemmet vil imidlertid ikke kommentere antall dødsfall blant beboere overfor Sveriges Radio.

- Dopapir som munnbind

De ansatte hevder de får altfor lite veiledning om hvordan de skal håndtere situasjonen, og at de heller ikke blir informert om hvem av beboerne som er smittet.

I mangel på smittevernutstyr skal de ansatte ha tydd til tørkepapir og dopapir som munnbind.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier til Nettavisen at toalettpapir vil trolig ha et begrenset og kortvarig vern mot viruset.

- Det er ikke gjort noen studier på toalettpapir som smittevern. Så dette vil ikke være et vitenskapelig svar, sier talsperson i WHO, Christian Lindmeier, til Nettavisen.

- Dette avhenger av tettheten og tykkelsen på toalettpapiret. Hvis det er tykt og tett nok, kan det beskytte mot dråper. Men toalettpapir rives i stykker ganske lett og oppløses i kontakt med væske. Det er hele hensikten med toalettpapir, sier Lindmeier.

- Så spørsmålet er hvor lenge en sånn type beskyttelse holder. Jeg vil si at det kan i det minste beskytte noe i selve øyeblikket, men ikke over lengre tid. Dette er ikke vitenskapelig begrunnet, men bare en logisk konklusjon. Hva enn man tar foran ansiktet, så vil det kunne beskytte noe, sier han.

- Hvis jeg hadde hatt muligheten, ville jeg heller valgt tørkepapir, fordi det er sterkere og oppløses ikke like raskt. Er det optimalt? Absolutt ikke. Men det er kanskje bedre enn ingenting, sier han.

Lindmeier sier det aller viktigste smitteverntiltaket fortsatt er å vaske hendene grundig og ofte med såpe og vann. Det gjelder også for personalet på pleiehjem og eldrehjem.

- Løsningen er å skaffe nok smittevernutstyr til personalet, men det viktigste av alt er god håndvask. Personalet tar på pasientene, tar på overflater som pasientene har berørt, tar på maten til pasientene og vasker pasientene. De er i direkte kontakt med pasientene. Hvis de ikke har god håndvask, hjelper det heller ikke med toalettpapir som ansiktsbeskyttelse, sier han.

Eldrehjemmet er tilknyttet Fruängsgården, som er et stort kommunalt omsorgskompleks som ligger sør i Stockholm. Foto: Wikimedia Commons

- Funnet liggende i sin egen avføring

To ansatte forteller Sveriges Radio at det har hendt at syke covid-19-pasienter på eldrehjemmet har blitt funnet liggende i sin egen urin og avføring fordi en del av personalet ikke har våget å gå inn til dem.

- Forestill deg at du går inn til en pasient og du aner ikke om du får korona eller ikke, sier en ansatt.

- Personalet tør ikke å gå inn til pasientene. De har ingen informasjon, sier en ansatt.

Eldrehjemmet er en del av et større kommunalt omsorgskompleks, Fruängsgården, som ligger sør i Stockholm.

Avdelingssjef Marie Bergström avviser at personalet ikke får nok veiledning, og hevder episoden om at pasienter har ligget i egen avføring og urin, er en «sterk overdrivelse».

Men hun erkjenner at eldrehjemmet, i likhet med mange andre eldrehjem i Sverige, har liten tilgang på smittevernutstyr.

- Dette er en veldig spesiell situasjon å jobbe i, og jeg kan si at det har vært en kriseperiode, og er det egentlig fortsatt, selv om det er roligere nå. Det har hele tiden vært en jakt på smittevernutstyr og personale, sier hun.

Bergström legger til at de har hatt ansatte som har vegret seg mot å arbeide med covid-19-pasienter, og har heller valgt å sykemelde seg.

I midten av april kunne svenske folkehelsemyndigheter opplyse at en tredjedel av landets koronadødsfall var blant beboere på eldrehjem. 16. april var det registrert 1333 dødsfall i landet.

Lørdag er tallet på dødsfall 3.220 personer og 25.921 mennesker har fått påvist smitte.

Overveier munnbind eller visir på eldrehjem

På en pressekonferanse torsdag opplyste Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell at antall koronatilfeller i eldrehjem minker.

På samme pressekonferanse opplyste Folkhälsomyndigheten at det kan bli aktuelt å innføre bruk av munnbind eller visir på eldrehjem, ifølge SVT.

- Til tross for det magre vitenskapelige grunnlaget, ser vi at man kan overveie å legge til munnbind eller visir som et ekstra tiltak. Dette er en avveining man må gjøre lokalt og utfra de forutsetningene man har der, sier avdelingssjef ved Folkhälsomyndigheten, Malin Grape, ifølge SVT.