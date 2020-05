Mattilsynet frykter helsefarlig tofuproduksjon

Mattilsynet mistenker at det finnes en organisert ulovlig tofuproduksjon og omsetning i Oslo-området.

Mattilsynet mistenker også at det er stor fortjeneste på dette. Den ulovlige tofuen omsettes i butikker, på restauranter og til privatpersoner via egne lukkede Facebooksider.

– Denne tofuen er potensielt helsefarlig da man ikke vet hvor eller hvordan den er blitt produsert, hvem som har produsert den, hvor råvarene kommer fra eller kvaliteten på råvarene. De gangene vi har kommet over ulovlig hjemmeproduksjon av tofu så har dette foregått under svært uhygieniske forhold. Det har vært produksjon og håndtering av tofu på badet, i dusjen og rett ved doskåla. Det har vært svært fuktig i rommene og muggsopp i tak og på vegger, forteller seniorinspektør Håvard Johansen ved Mattilsynets avdeling Oslo, Asker og Bærum i en pressemelding.

Ferdig presset tofu på brett. Foto: (Mattilsynet)

Ifølge Johansen er det ukjent hvor mange butikker og restauranter som har tatt inn det potensielt helsefarlige produktet:

– Gjennom lengre tid har vi sett at det er stadig flere butikker - særlig i Oslo-området - som selger disse produktene, og det kan indikere at problemet øker i omfang og at det bærer preg av å være godt organisert. Det er ikke snakk om et stort antall butikker, men med tanke på hvor uhygienisk produksjon er mener vi det er viktig å få ut informasjon om dette, uttaler han til Nationen.

Kan være helseskadelig

– En slik drift som vi har oppdaget er svært uhygienisk og kan medføre at tofuen kan være helseskadelig. Det er også en fare for at bolig og leiligheter kan få skader på grunn av muggsopp og fukt i tillegg til brannfaren ved bruk av frityr uten tilgjengelig slukkeutstyr, sier Håvard Johansen. I tillegg påpeker han at kunder som kjøper disse produktene er med og støtter opp rundt organisert kriminalitet.

Grunnen til at Mattilsynet mistenker organisert storproduksjon, er at det så langt har vist seg umulig å tømme utsalgssteder for det ulovlige produktet. Når Mattilsynet har beslaglagt produktene på et sted, dukker det opp en ny forsyning, gjerne dagen etter. Varen ser også tilforlatelig og grei ut, og det er derfor viktig at publikum selv er i stand til å vurdere om de bør kjøpe den eller ikke.

Problem over flere år

Det er ikke første gangen Mattilsynet slår alarm om ulovlig tofuproduksjon. I slutten av mai 2019 slo Dagbladet opp en sak om at det ble funnet 30 kilo tofu ferdig til levering i en leilighet i Oslo.

– Tofu er et av produktene som vi oftest finner ute i butikker som er ulovlig produsert og omsatt. De siste årene har Mattilsynet alene og sammen med politiet stoppet flere ulovlige tofuproduksjoner i private hjem, opplyser Håvard Johansen.

– Ferdigpakkede produkter fremstår som ganske profesjonelt fremstilt. Dette er bekymringsfullt siden produksjonsprosessen er så uhygienisk. Dette kan igjen lure forbrukeren til å tro at produktet er av bedre kvalitet enn det i virkeligheten er. Vi har sett flere som gjør dette, og som driver profesjonell produksjon og pakking for salg.

Sjekk at produktet er merket

Så hvordan kan forbrukeren da vite hva som er et greit og lovlig produkt, og hva man skal være forsiktig med?

– Den ulovlig produserte tofuen er helt uten merking og sporbarhet, mens tofu produsert av godkjente virksomheter er merket og kan spores tilbake til produsent, forklarer seniorinspektør Håvard Johansen.

Mattilsynet advarer mot salg av næringsmidler som er produsert ulovlig under helseskadelige forhold. Det er ikke bare tofu som lages og omsettes på denne måten. Ett annet eksempel er spirer, som også innebærer stor risiko for ulik smitte, siden de spises rå.