Mattilsynet frykter utenlandske soldater har med seg smitte i maten sin

I slutten av oktober samles soldater fra 30 ulike land for å øve på krig i Norge. De har med egen mat. Mattilsynet er bekymret for hva som blir med på lasset

– Ja, vi er bekymret, sier seniorrådgiver i Mattilsynet Elisabeth Schei-Berg til NRK.

Det kommer til sammen 40.000 soldater til Nato-øvelsen Trident Juncture fra 25. oktober til 7. november, hovedsakelig i Midt-Norge. Mattilsynet regner det som høyst sannsynlig at de har med seg animalske matvarer, og frykten er at noe av dette skal være infisert med for eksempel afrikansk svinepest eller munn- og klovsyke, som er blant sykdommene Mattilsynet frykter aller mest i Norge. Disse spres lett over landegrenser med kjøttprodukter, personell og gjenstander som har vært i kontakt med smittede dyremiljø. Rester som ikke er spist kan bli kastet ut i naturen, spist av norske dyr på beite og spredt på den måten.

Konsekvensene kan bli svært store.

– Dyr må avlives, dyrehold må saneres og utstyr destrueres. Dette er arbeid som vil ta lang tid, det vil være store lidelser og ikke minst store samfunnsøkonomiske konsekvenser, sier Schei-Berg.

Forsvaret ved major Rune Kvam forsikrer at de har tatt en del forholdsregler, blant annet skal kjøretøyene som fraktes inn i landet desinfiseres. Det er også egen kildesortering for utenlandsk mat.

Norge har ifølge Mattilsynet ikke tidligere fått innført smitte ved slike øvelser, men det har skjedd i andre land.

