Mattilsynet kan omplassere dyr uten eierens samtykke

Stortingets lovendring i dyrevelferdssaker er vedtatt. Nå kan Mattilsynet omplassere og selge dyr uten eierens samtykke.

Målet er å sørge for at dyr får nødvendig tilsyn og stell. Lovendringen trer i kraft 1. mai i år.

– Det betyr mye for respekten for dyr, sier seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud, til NRK.

Tidligere har eieren selv måtte samtykke om dyret skulle omplasseres eller selges, hvis ikke ble det avlivet. Det har ført til at Mattilsynet har brukt mye tid på å overtale eiere til å la dyrene få et nytt hjem.

– Det er også en viktig side av saken at våre inspektører kan jobbe med omplassering av dyrene i stedet for å bruke mye tid på å snakke med eierne, sier Knævelsrud.

Dyrevernsorganisasjoner har lenge engasjert seg for å få på plass dette vedtaket, og Dyrevernalliansen jubler over endringen.

– Det er en stor lettelse at dette endelig er på plass. Vi mener det er prinsipielt viktig at dyremishandleren ikke skal få bestemme over liv og død for sitt offer, sier kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen.

(©NTB)

Mest sett siste uken