Mattilsynet opphever rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder

Mattilsynet og Veterinærinstituttet mottar nå få meldinger om hunder med blodig diaré og det er klart at alle sykdomstilfellene ikke kan settes i sammenheng.

Mange av de meldte sykdomstilfellene er fra noen fylker på Østlandet, der hundetettheten også er stor. Flere hunder i dette området ville blitt syke dersom dette hadde vært en sykdom som smittet effektivt mellom hunder, melder Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

– Informasjonen vi har mottatt, viser også at i de fleste tilfeller der én syk hund bor sammen med flere andre hunder, har kun den ene hunden blitt syk, sier veterinær og seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Veterinærinstituttet mener det er usannsynlig at det er én konkret fellesnevner mellom alle de registrerte tilfellene av hunder med blodig diaré. Det understrekes at utviklingen av sykdom sannsynligvis er det som kalles multifaktoriell, som betyr at sykdomsutviklingen skyldes flere sammenfallende faktorer.

Det var 4. september at dyreklinikken AniCura advarte alle hundeeiere i Oslo-området om utbruddet. Siden da har Veterinærinstituttet og Mattilsynet registrert 173 tilfeller av hunder med blodig diaré.