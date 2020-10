Maud Angelica Behn (17) kåret til «Årets modigste kvinne»

Maud Angelica Behn får Tara-prisen 2020 som går til «Årets modigste kvinne».

Datteren til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, Maud Angelica Behn (17), var i fint selskap da hun tidligere i år ble nominert til «Årets modigste kvinne» av magasinet Tara.

Nå skriver VG at hun har vunnet prisen for talen hun holdt under farens bisettelse i Oslo domkirke tidligere i år.

På Instagram bekrefter prinsesse Märtha Louise prishederen – og skriver at hun er stolt over at datteren alltid løfter alle rundt seg, ser de som trenger litt ekstra oppmerksomhet og bruker egne opplevelser i mørkets dal til å gjøre andre sterkere.

(©NTB)