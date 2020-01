Maud Angelica Behn: Enda en 16 år gammel jente som viser ualminnelig mot

På åtte minutter og 42 sekunder kan hun ha gjort mer for å forebygge selvmord og selvmordstabuer enn det norske velferdssamfunnet og helsevesenet har maktet de siste 20 årene.

Selvmordsraten har ikke gått ned i Norge på 20 år til tross for flere handlingsplaner, økt kompetanse og bedre behandling. Flere eksperter etterlyser derfor nytenkning for om mulig å redusere antall selvmord. I en forskningsartikkel fra 2014 antydes det at arbeidet med å forebygge selvmord i psykisk helsevern handler mer om å implementere prosedyrer enn om å legge til rette for best mulig omsorg for pasientene.

I tillegg er selvmord fortsatt en tabubelagt dødsårsak. De som har opplevd selvmord i familien forteller om hvordan venner og bekjente ikke aner hvordan de skal nærme seg dem, og at de derfor holder seg borte. Det er ikke vanskelig å kjenne seg igjen i det. Der det etter hvert er blitt relativt overkommelig å snakke om både kreft og demens og ulykker med de pårørende, blir vi nok ofte usikre og klønete når det skal sies noe om han eller hun som valgte å drepe seg selv og etterlate sine kjære i bunnløs sorg og skyldfølelse.

Enormt sterkt og viktig

Maud Angelica Behns tale til sin far Ari i bisettelsen fredag 3. januar kan i beste fall skape bedre betingelser for forebyggingen av selvmord og selvmordstabuer.

«Det er ikke vår feil. Vi kan ikke klandre oss selv. Et selvmord er ingen sin feil, det er som en dødelig sykdom ... men det finnes en utvei, selv om det ikke føles sånn. Det er folk der ute som kan og vil hjelpe. Alle i denne verden fortjener kjærlighet og glede. Det gjør du også.»

Så enkelt og fornuftig sa hun det foran en fullsatt Oslo Domkirke og forhåpentlig store deler av Norges befolkning i den tv-sendte bisettelsen.

Å se og høre en tenåringsdatter omtale sin fars selvmord på denne måten var enormt sterkt. At hun samtidig sa med hulkende kraftfullhet at det å ta sitt eget liv aldri er den beste løsningen, ga talen betydning langt utover dette ene dødsfallet.

«Aldri tenk at det er bedre for de som er glad i deg at du går bort.»

Denne setningen fra Maud Angelicas tale bør bli pensum i alle samtaler vi har med venner, familie eller pasienter som har uttalte selvmordstanker, eller som vi mistenker at kan ha det.

Befriende åpenhet

Familien Behns befriende åpenhet rundt dødsfallet, som la grunnlaget for en nøktern og aktverdig pressedekning, bidro utvilsomt til å falme selvmordstabuet i norsk offentlighet. Plutselig ble det litt mer naturlig å si «valgte å ta sitt eget liv», selv om det fortsatt var spesielt å høre dem uttalt i prestens preken ved bisettelsens start.

Og uten å dra den sammenligningen for langt, så fikk vi denne fredagen oppleve enda en god representant for en ny, uredd og tydelig ungdomsgenerasjon. På samme måte som Greta Thunberg, viste Maud Angelica et mot som vi voksne altfor ofte mangler.

Takk for det.

