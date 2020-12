Maud Angelica Behn kan bli Årets navn 2020 i Nettavisen

I bisettelsen til sin egen far satte Maud Angelica Behn mental helse på dagsordenen og gjorde samtidig noe selv Kong Harald har innrømmet han ikke hadde greid.

1. juledag i fjor tok forfatteren og kunstneren Ari Behn sitt eget liv, og med ett sto hele Norge plutselig stille.

Foran en fullsatt Oslo domkirke var det 3. januar klart for bisettelse, og fram trådte Behns eldste datter, den da 16 år gamle Maud Angelica, for å holde sin egen tale.

- Vi vet at du var mye trist, men du sa at du ble bedre. Du må ha holdt ting hemmelig og skjult hvor vondt du hadde det, for ikke å bekymre oss. For du har vært psykisk syk i mange år, og det har vært vanskelig for oss barna, sa hun.

Men midt opp i det ufattelige tragiske, maktet også Maud Angelica å trekke fram at det alltid finnes en utvei for alle som har gått igjennom psykisk sykdom, selvskading, dårlig selvfølelse eller selvmordstanker. Dermed gikk budskapet langt utover kun egen sorg.

- Treffer midt i hjertet

- Det er folk der ute som kan og vil hjelpe. Du kan få hjelp og ting kan bli bedre. Alle i denne verden fortjener kjærlighet og glede. Det gjør du også, sa Maud Angelica videre.

Umiddelbart etter talen høstet hun skryt av blant annet Erna Solberg, Trond Giske, Haddy Njie, Unni Lindell. Statsministeren beskrev minnesordet selv som «utrolig sterkt».

– Jeg tror det treffer midt i hjertet på dem som sliter og for mange pårørende, det klare, innstendige budskapet om å be om hjelp, sa Solberg til NTB.

Se hele talen til Maud Angelica i videoen under:

Det skulle heller ikke gå lang tid før hun ble utdelt Akuttpsykiatriprisen 2020 for sin åpenhet om psykiske lidelser og selvmord.

– Du åpner hjertet ditt og retter blikket også mot andre. Du setter ord på smerten og formidler håp, refererte VG fra begrunnelsen til juryen under Akuttpsykiatrikonferansen.

Selv Kong Harald innrømmet i en ny bok at han selv ikke hadde greid å holde talen hans eget barnebarn leverte.

- Det var sterkt å høre den. Jeg hadde ikke hørt den på forhånd, men visste hun skulle gjøre det. Hun hadde holdt talen for en liten krets ved båren da den sto på Ullevål sykehus. Der var ikke jeg. Det var en sterk tale. Jeg var stolt over henne. «At hun greier det», tenkte jeg. Det hadde ikke jeg greid, sier kong Harald.

- Betydde så mye

Selv er Maud Angelica stolt over talen hun holdt, til tross for å ha vært overveldet og i sjokk over farens død.

– Det var så viktig for meg å holde den talen, sa Maud Angelica til NTB i juni. Hun var nemlig fast bestemt på å tale i bisettelsen.

- Det betydde så mye for meg at jeg kunne få noe verdi og noe fint utav alt det forferdelige. Og det følte jeg at jeg kunne gjøre med den talen – å bruke min sorg til å si noe til andre, fortalte 17-åringen.

I september ble Maud Angelica så kåret til «Årets modigste kvinne» av magasinet Tara, noe som fikk prinsesse Märtha Louise til å ta til Instagram for å hylle datteren:

Seks nominerte til Årets navn 2020

Nominert 1: Maud Angelica Behn

Vinneren får en inngravert vase fra Magnor Glassverk, samt et diplom. Vinneren offentliggjøres med et større intervju mot slutten av året.

