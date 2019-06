May ber Putin slutte å destabilisere Vesten

Russland må slutte med «uansvarlig og destabiliserende» oppførsel hvis landet vil bedre forholdet til Vesten, sier statsminister Theresa May til Vladimir Putin.

– Normale forhold kan ikke bli gjenopprettet før Moskva avslutter sin uansvarlige og destabiliserende aktivitet som truer Storbritannia og dets allierte, sa May til Putin torsdag, ifølge en talsperson for Downing Street.

May sa også til Putin at Storbritannia er «åpen for et annerledes forhold, men for at det skal kunne skje, må den russiske regjeringen velge en annen vei» enn å fortsette med det hun kaller «fiendtlig innblanding i andre land, desinformasjon og nettangrep».

May møtte den russiske presidenten på sidelinjene av G20-møtet i Osaka i Japan.

Båndene mellom London og Moskva kjølnet raskt etter at Storbritannia anklaget to offiserer fra den russiske etterretningstjenesten GRU for å ha stått bak forgiftningen av den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og hans datter med nervegift i Salisbury i mars 2018.

En britisk kvinne døde senere etter å ha kommet i kontakt med den samme nervegiften.

– Bruken av dødelig nervegift på gatene i Salisbury var del av et større mønster med uansvarlig oppførsel, og det var en høyst foraktelig handling, sa May.

Putin avviser britenes påstander og mener at begge parter nå bør være i stand til å legge saken bak seg.

– Jeg tror Russland og Storbritannia begge har interesse av å gjenopprette forholdet fullt ut, og jeg håper i det minste at noen innledende skritt blir tatt, sa han til Financial Times før møtet med May. (©NTB)