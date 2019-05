May slaktes av «alle» - trekker seg trolig før sommeren

Storbritannia-ekspert tror det er siste spikeren i kisten for Theresa May når Underhuset skal stemme over den «nye» Brexit-avtalen.

Statsminister Theresa May kom tirsdag med et siste desperat forsøk på å få gjennom sin framforhandlede Brexit-avtale i Underhuset. Dette er fjerde og siste gangen Mays omstridte skillsmisseavtale med EU kommer opp til avstemming i det britiske parlamentet.

Avstemningen skjer i begynnelsen av juni. Statsministeren skal legge fram detaljene i planen overfor Underhuset i løpet av onsdagen.

May sier dette er «siste sjanse» til å få på plass en framforhandlet utmelding fra EU, eller risikere at det ikke blir noe Brexit.

May omtaler forslaget som en «ny» Brexit-avtale, mens i realiteten er det en revidert utgave av den allerede eksisterende avtalen. Statsministeren har lagt ved flere nye punkter som hun håper vil overbevise Underhuset til å gi grønt lys til avtalen.

Dømt nedenom og hjem

De viktigste punktene er en garanti for en avstemning i Underhuset om en ny Brexit-folkeavstemming, samt en avstemming om ulike tolløsninger, inkludert Mays eget forslag om en midlertidig tollunion.

- De andre punktene handler om arbeidstakers rettigheter, forsikringsordninger og flere små detaljer som mange har etterlyst, sier Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad til Nettavisen.

Mays såkalte «nye» Brexit-plan ble imidlertid dømt nedenom og hjem av egne partifeller, opposisjonen og britiske aviser.

- Alle fordømte egentlig dette forslaget like hardt som de har fordømt de tidligere forslagene og avtaleutkastene som er blitt stemt over i Underhuset, sier Mustad, som er universitetslektor ved Universitetet i Agder.

- Vil lide et enda større nederlag

Mustad sier at May trolig vil lide et enda større nederlag enn ved forrige Brexit-avstemning i Underhuset.

- Mange av toryene (Det konservative partiet red.anm.) som stemte for eget parti da, kommer til å stemme imot nå. Det antas at nederlaget kommer til å bli større enn sist gang, når den reviderte avtalen kommer opp til avstemning i første uken i juni, sier Mustad.

- Labour har sagt at de ikke vil støtte den, fordi den er for vag og for lite spesifikk, og går ikke langt nok i ønsket om en permanent tollunion. I tillegg er Labour skeptisk til om May har mandat til å faktisk gjennomføre en folkeavstemning siden hun sitter på oppsigelse, sier Mustad.

- Labour var opptatt av å få inn to ting i avtalen: En bekreftelse på ny folkeavstemning og en ny permanent tollunion. Det siste fikk hun ikke støtte for i sin egen regjering. Derfor har hun sagt at det vil være en midlertidig tollunion fram til 2020 og finne nye endringer etter det. Dette vil også påvirke grensen mellom Nord-Irland og Irland.

- Det nordirske demokratiske unionspartiet (DUP) vil stemme imot. Det skotske nasjonalistpartiet (SNP) var igjen rasende. Liberaldemokratene (LibDem) vil også stemme imot. Dermed ligger det an til at hun ikke får den gjennom, og da er det slutt for henne. Da kan hun ikke sitte lenger, sier han.

«Desperat, bedratt, fordømt»

Britisk presse er heller ikke nådig i sin dom over Mays reviderte Brexit-avtale.

«Desperat, bedratt, fordømt,» lyder overskriften til The Daily Telegraph.

«Mays dristige plan? Den er verre enn den gamle planen,» skriver The Independent.

«Overhengende fare for politisk død,» skriver den britiske utgaven av Huffington Post.

Mistillitsvotum?

I desember i fjor ble det avholdt et mistillitsvotum mot May som partileder. May overlevde så vidt, og i henhold til reglementet kan det ikke stilles et nytt mistillitsforslag mot henne før ett år senere - altså først i desember måned.

- Det betyr at hun er immun fram til desember i år. Hvis hun ikke trekker seg, er det per dags dato umulig å felle henne før desember, sier Mustad.

Flere røster i Det konservative partiet tar imidlertid til orde for å endre reglementet, slik at de likevel kan gjennomføre et mistillitsvotum før året er omme. Partifellen Nigel Evans vil i løpet av onsdagen oppfordre partitoppene i den såkalte 1922-komiteen om å endre reglementet umiddelbart. 1922-komiteen har ansvaret for gjennomføring av avstemning om mistillit mot en partileder.

Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad i London (arkivbilde). Foto: Foto: Jan Arve Olsen/UiA

- Trekker seg før sommerferien

Men May har allerede langt på vei antydet han hun uansett vil trekke seg innen kort tid.

- På fredag sa May at hun er villig til å diskutere en plan for sin avgang, uansett utfall av hennes fjerde forsøk i Underhuset. Det antas at hun vil trekke seg uansett etter fjerde avstemning. Det antas videre at hun vil trekke seg før sommerferien, sier Mustad.

Dette baner dermed vei for en ny partileder og statsminister som får lempet Brexit-kaoset i fanget sitt. Mustad sier det vil være en håndfull mulige kandidater til å overta stafettpinnen etter May.

- Det kommer et knippe på seks-syv kandidater som kanskje ønsker å overta når partiet eventuelt åpner for nominasjoner. Boris Johnson er favoritten blant bookingmakerne, sier han.

- Mange frykter at hvis Johnson blir statsminister, så vil han tvinge gjennom en «No deal» og at det ikke blir en avtale. Han er ikke redd for det. Det er også flere i partiet som mener at det er helt ok.

- Må skje et mirakel

Storbritannia har fått utsatt fristen for å tre ut av EU fram til 31. oktober – på selveste Halloween. Mustad tror ikke EU er villig til å gjøre de store endringene i den allerede fremforhandlede skillsmisseavtalen, selv om britene skulle få en ny statsminister.

- Det kommer litt an på hvem som etterfølger May, men jeg tror dette er det EU vil komme til å gi. Så det er ikke mer å hente for en ny partileder, sier Mustad.

- EU er ikke vennlig innstilt til Boris Johnson, for å si det mildt. Mens de har hatt sympati overfor May og det hun har strevd med hjemme.

- Så det blir uansett ikke framforhandlet en helt ny skillsmisseavtale mellom EU og Storbritannia?

- Nei. Da må det skje et mirakel.