May til Russland: – Vi vet hva dere gjør

Storbritannias statsminister Theresa May kritiserte mandag Russland for å bruke informasjon som et våpen for å undergrave vestlige institusjoner.

– Vi vet hva dere gjør. Og dere vil ikke lykkes, fordi dere undervurderer motstandsdyktigheten til våre demokratier, den varige tiltrekningskraften ved et fritt og åpent samfunn og hvordan vestlige land støtter opp om alliansene som fører oss sammen, sa May, ifølge CNN , da hun talte på en bankett i London.

Hun var svært tydelig i sin kritikk av Russland og landets forsøk på å blande seg inn i valgkamper og deres forsøk på å plante falske nyheter på internett.

– Storbritannia vil gjøre det som er nødvendig for å beskytte oss selv og jobbe tett med våre allierte. Vi vil ta nødvendige forholdsregler for å motvirke russisk aktivitet, men dette er ikke en ønskelig situasjon. Og det er ikke denne type forhold vi vil ha til Russland, sa May.

Statsministerens tale kommer i kjølvannet av anklager om at Russland har blandet seg inn i folkeavstemningen om brexit, folkeavstemningen om uavhengighet i Catalonia i Spania og den amerikanske presidentvalgkampen i 2016.

