May vil ha sikkerhetsavtale med EU før 2019 er over

Storbritannias statsminister Theresa May sier hun vil ha en sikkerhetsavtale med EU på plass innen utgangen av 2019.

– De viktigste sidene ved vårt framtidige partnerskap på dette området vil allerede være effektive fra 2019, sa May i en tale under den internasjonale sikkerhetskonferansen i München lørdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Mays talsmann opplyste på forhånd at May også kom til å fastslå at sikkerhetsspørsmål er for viktige til å bli gjenstand for kompromisser under brexit-forhandlingene. Hun var også ventet å til orde for at sikkerhetsspørsmål bør heves over ideologiske skillelinjer.

Sikkerhetsavtalen mellom EU og Storbritannia skal sikre både et godt militært samarbeid og samarbeid innen etterretning og terrorbekjempelse.

