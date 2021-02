McConnell hardt ut mot ferskt og omstridt kongressmedlem

Republikanernes mektige Mitch McConnell retter hard kritikk mot partifellen Marjorie Taylor Greene. Flere demokrater forsøker å få henne fjernet fra Kongressen.

Greene har støttet en rekke konspirasjonsteorier som er fremmet av QAnon-bevegelsen. Hun har også gjentatt tidligere president Donald Trumps ubegrunnede påstander om valgfusk.

I en uttalelse til The Hill advarer McConnell om at Green, som er nyvalgt kongressrepresentant fra Georgia, omfavner det han kaller «sinnssyke løgner og konspirasjonsteorier». Hun er «en kreftsvulst for Det republikanske partiet», uttaler han videre.

– En person som har antydet at kanskje det ikke var noe fly som traff Pentagon 9. september, at grusomme skoleskytinger var iscenesatt, og at Clinton-paret fikk JFK juniors fly til å styrte, tilhører ikke virkeligheten, sier McConnell.

Greene har også gitt sin støtte til innlegg i sosiale medier om å henrette demokratenes Nancy Pelosi og henge Barack Obama.

Greene har svart på McConnells kritikk via Twitter.

– Den virkelige kreftsvulsten for Det republikanske partiet er svake republikanere som bare vet hvordan de kan tape med stil. Dette er hvorfor vi taper landet vårt, skriver hun.

Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, ventes å innkalle Greene til et møte denne uken.

Demokratene truer samtidig med å holde en avstemning denne uken for å kaste Greene ut av komiteene der hun sitter, dersom McCarthy ikke fjerner henne først.

