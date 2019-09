MDG åpner for Sp-samarbeid i Oslo

Det gamle bondepartiet kan bli en joker i Oslo-politikken etter valget. Nå åpner de også for å sitte i byråd.

OSLO (Nettavisen): Senterpartiet kan bli en joker i Oslo-politikken etter valget, viser Nettavisens og Amedias partibarometer for Oslo som ble presentert onsdag.

Med en oppslutning på 3,2 prosent kan partiet komme inn i bystyret for første gang på 24 år. Målingen ville også gjort at de havnet på vippen, og dagens byrådspartier ville vært avhengig av støtte fra Senterpartiet eller Rødt for å få flertall.

Nå frir begge sider i politikken til det gamle bondepartiet.

MDG: - Åpne for samarbeid

Miljøpartiet de Grønne (MDG), som var Oslos nest største parti i målingen som ble utført av Sentio Research, sier de er åpne for å samarbeide med Senterpartiet.

- Vi er åpne for samarbeid med alle som vil støtte vårt grønne byrådsprosjekt i Oslo. I denne perioden har vi hatt et godt samarbeid med Rødt, som har støttet mye av miljøpolitikken vår i byråd, sier MDGs førstekandidat i Oslo, miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg, til Nettavisen.

Hun vedgår samtidig at de er uenige med Rødt i en av deres viktigste saker:

- I noen saker er vi uenige, som at Rødt har stemt mot de nye bommene som er det aller viktigste vi gjør for ren luft, trygge skoleveier og bedre kollektivtilbud.

Berg, som nylig lanserte byrådets strategi for urbant landbruk i Oslo, sier de vil snakke med Senterpartiet etter valget - om det blir aktuelt.

- Sp kjenner vi ikke så godt i Oslo, i og med at de ikke har vært inne i bystyret på mange år. Nasjonalt driver Sp billig bompenge- og bensinpopulisme. I Oslo har de også vært kritiske til bompenger, som vi i De Grønne vil bruke til å kutte kollektivprisene, sier MDG-byråden, og legger til:

- Det blir interessant å se hva Oslo Senterparti mener, men vi er åpne for å snakke med alle som vil gjøre Oslo grønnere. Men det er De Grønne som er garantisten for fortsatt grønn politikk i hovedstaden.

Ap: - Mye vi er enige om

I Nettavisens Oslo-måling er MDG for første gang større enn Arbeiderpartiet, med et rekordresultat på 20,3 prosent. Ap får en oppslutning på 17,9 prosent.

Om dette blir valgresultatet vil det bety et politisk jordskjelv i Oslo, og endringer i maktforholdene i byrådet om dagens byråd får fortsette etter valget.

Heller ikke Arbeiderpartiet utelukker et samarbeid med Senterpartiet.

- Arbeiderpartiet er et samarbeidsparti som søker løsninger som vil styrke velferden, bygge sterke fellesskap og gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie by. Vi går til valg på fortsatt byrådssamarbeid med MDG og SV. Vi er åpen for samarbeid med de fleste, men ser det som uaktuelt å inngå noe for samarbeid med Bompartiet, Frp eller Høyre, sier Aps gruppeleder i Oslo bystyre, Frode Jacobsen, til Nettavisen, og påpeker:

- Jeg opplever at Senterpartiet deler av mange av våre visjoner og ønsker for byen, og at det er mye vi er enige om.

ÅPEN DØR: Ap-leder i Oslo Frode Jacobsen sier Arbeiderpartiet er enige med Senterpartiet i mange saker, og er åpen for et samarbeid etter valget.

- Ap er garantisten

Jacobsen sier Ap og Senterpartiet er enige i at de trenger en offensiv politikk for å redusere klimagassutslippene, og at styrkingen av kollektivtilbudet må fortsette.

- Og vi er enige om å styrke velferden der folk bor og betydningen av levende bydeler og trygge nærmiljøer med små forskjeller, sier han, og legger til:

- Arbeiderpartiet er garantisten for at den positive utviklingen i Oslo vil fortsette. Nå skal vi la velgerne bestemme hvordan sammensetningen blir, så skal vi ha gode samtaler med alle partier som ønsker å ta Oslo videre i den retningen vi har pekt ut de siste fire årene, sier Ap-lederen i Oslo.

FORRIGE GANG: Arne Haukvik var den forrige Senterparti-politikeren som satt i Oslo bystyre. Det var i 1995.

Høyre frir også

Men også Høyre åpner døra for Senterpartiet om de gjør comeback i byrådet.

Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg sa til Dagsavisen forrige helg at partiet hans og Senterpartiet har mange sammenfallende politiske standpunkter.

- Jeg ser fram til gode samtaler med Sp hvis partiet kommer inn i bystyret, sa Lae Solberg til avisen.



Høyre fikk en oppslutning på 23,4 prosent på Nettavisen og Amedias Oslo-måling, noe som er tilbake 8,4 prosentpoeng fra forrige kommunevalg.

De borgerlige partiene, Høyre, Frp, Venstre og KrF, får til sammen 22 mandater i bystyret i målingen. Med FNBs mandater ender de på 24, og ikke flertall. Skal de ha flertall er de avhengig av at MDG bytter side, noe Venstre har invitert til.

Sp: - En drømmesituasjon

Senterpartiet selv jublet onsdag over nyheten om rekordtallene i Oslo-målingen. For første gang siden 1975 ville målingen gitt dem to mandater i bystyret.

- Yes! Det ble jeg kjempeglad for. Det er faktisk den beste Oslo-målingen av alle vi har hatt. Tenk om vi får inn to personer i bystyret til å gjennomføre våre saker, sa Senterpartiets førstekandidat i Oslo, Bjørg Sandkjær, til Nettavisen.

Og at de i tillegg havnet på vippen, var hun strålende fornøyd med.

- Å komme på vippen er jo en drømmesituasjon. Da har man enda større mulighet til å få gjennomslag, sa Sandkjær.

PÅ VIPPEN: Senterpartiet kan bli en joker i Oslo-politikken etter valget. Førstekandidat Bjørg Sandkjær jubler over Nettavisens måling, som er den beste partiet har hatt og ville satt dem på vippen i politikken.

- Har et absolutt krav

Om at både MDG, Arbeiderpartiet og Høyre nå frir til Senterpartiet, sier hun:

- Det er utrolig hyggelig. Vi har jo sagt at vi går til valg på noen saker, og at bevaring av Ullevål sykehus er den viktigste saken for oss, sier Sandkjær til Nettavisen.

Hun sier Senterpartiet kan samarbeide både med MDG, Ap og Høyre.

- Høyre og Arbeiderpartiet vil legge ned på Ullevål, mens resten av partiene vil i alle fall utrede muligheten for å bygge på Ullevål før det endelige valget tas. Den saken blir veldig viktig for oss når vi skal velge hvem vi skal samarbeide med, sier hun.

- Så bevaring av Ullevål sykehus er et absolutt krav fra dere?

- Ja, vi har sagt det. Vi mener det vil gi Oslos innbyggere et bedre sykehustilbud. I tillegg vil vi ha Aker tilbake som lokalsykehus, sier hun.

- Åpen for å sitte i byråd

Sandkjær sier de har mye til felles med MDG og Arbeiderpartiet.

- MDG har vi en del til felles i bypolitikken, men nasjonalt er det en del forskjeller. For eksempel er vi veldig opptatt av å bevare matjord og en del grøntområder, og vi støtter også at vi må ha færre privatbiler i byen, sier hun, og samtidig påpeker:

- Men vi ville kanskje gjort det slik at det ble litt mindre konflikt rundt tiltakene som settes igang, og kanskje ikke fjernet så mange parkeringsplasser. Men i de store linjene er vi enige, sier Sp-politikeren, og fortsetter:

- Når det gjelder Arbeiderpartiet så er vi mer enige med LO enn Arbeiderpartiet er, så at vi kan samarbeide på flere områder tror jeg kunne gått fint.

- Men vil dere selv sitte i byråd?

- Det viktigste for oss er gjennomslag for sakene. Klart man får bedre gjennomslag om man ha en hånd på rattet, men først og fremst får vi komme inn og så ta det etter det. Men vi er åpen for å sitte i byråd, vi sier ikke nei som Rødt gjør, sier hun.

- Kan også støtte Høyre

Men Høyre ser hun også flere likehetstrekk med.

- Vi er kanskje litt mer enige i byutviklingspolitikken, der vi synes det er litt for høyt og tett og for lite medbestemmelse fra beboerne. Vi vil at folk i nabolag skal ha mer å si for utviklingen i sitt nabolag, der Høyre og Venstre kanskje er mer enige med oss.

- Så dere kan støtte et byråd med Høyre?

- Ja, men da må de forandre syn på Ullevål sykehus, sier Sandkjær.

Senterpartiets fire krav

Sandkjær sier de har fire krav om Senterpartiet skal støtte byrådet:

* Bevare Ullevål sykehus.

* Mer makt til innbyggerne i utbyggingssaker.

* Kommunal husleie må settes ned.

* Bevare parker og kolonihager i Oslo.

Dersom Nettavisen-målingen var valgresultatet, ville MDG fått 12 mandater i bystyret, Arbeiderpartiet 11 og SV fem - totalt 28 av 59 bystyrerepresentanter.

Rødt ville fått fem mandater, og Senterpartiet to.