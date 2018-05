De Grønne beholder Miljøpartiet og skal fortsatt forkortes MDG. Forslaget om å bytte navn falt under landsmøtet lørdag.

Forslagsstillerne mente at man burde benytte partiets 30-årsjubileum til å forenkle partinavnet ved å sløyfe "Miljøpartiet" og som før bare hete De Grønne.

– I dag varierer navnebruken mye. De Grønne brukt alene legger også til rette for en utvikling mot det brede, grønne folkepartiet vi har potensial til å bli, heter det i forslaget, som altså ikke fikk flertall lørdag.

Avtroppende talsperson Rasmus Hansson var blant dem som ville beholde dagens partinavn.

– Det er like bortkastet for oss som for Statoil å bytte navn. Det er et søl med ressurser, og det vil også være et feil signal å ta vekk "Miljøpartiet" fra navnet, sa Hansson til NTB fredag.

