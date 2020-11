Frp mener det må bli gratis parkering og passeringer i bomringen før jul, men byrådet har en annen plan.

I forrige uke foreslo Fremskrittspartiet at det må bli gratis å parkere på kommunale parkeringsplasser og gratis å passere i bomringen i Oslo før jul, for å redde handels- og serveringsbransjen fra røde tall.

- Da avlaster man kollektivtrafikken, og det er jo ganske smittevennlig å ta bilen til sentrum og så kjøre hjem igjen, påpekte bystyrepolitiker Aina Stenersen (Frp).

Men den ansvarlige byråden Oslo, byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), er langt fra begeistret over forslagene.

- Det er særlig viktig at nødetater, kollektivtransport og kritisk personell kommer frem, og flere biler på veien vil ikke bidra til det. Det er uaktuelt å gjøre det billigere å kjøre bil, da skaper vi bare nye problemer, slår Berg fast overfor Nettavisen.

- To tanker i hodet samtidig

Berg understreker at man ikke må glemme at vi fortsatt har en klimakrise.

- Selv om vi har en koronakrise, må vi ikke glemme at vi også har en klimakrise. Vi er nødt til å fortsette å gjøre de tiltakene som trengs for å også bekjempe klimakrisen, som er en større og mer omfattende krise enn den akutte helsekrisen vi står i nå, sier hun.

Argumentet om at man skåner kollektivtrafikken ved at flere kjører selv, avfeier hun også:

- Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Vi kan heller ikke tape mer penger til kollektivtransporten nå, og bompenger går i stor grad til kollektivtransporten, sier Berg, og samtidig legger til:

- Vi står midt i en alvorlig situasjon som byrådet følger tett, og vi vurderer løpende hvilke tiltak som er nødvendig å gjøre for å begrense smittefaren i Oslo.

Gjør likevel én endring

Bransjen selv har karakterisert situasjonen for sentrumshandelen som en krise, og lederen av Oslo Handelsstands forening, Bjørn Næss, sier julehandelen kan bli redningen. Men da må folk komme seg til butikkene.

- For en del av sentrumsbutikkene er julehandelen avgjørende for lønnsomheten og for ikke å få røde tall i bøkene, sa Næss til Nettavisen i oktober.

For å bidra til å unngå de røde tallene, foreslo Oslo Frp også en ekstra søndagsåpen helg før jul - samt at kommunen må droppe å ta inn såkalt gategrunnsleie ut året.

Sistnevnte er byrådet imidlertid helt enig med Frp om.

- På grunn av den pågående pandemien har byrådet besluttet å åpne for gratis leie av kommunal gategrunn i vinterhalvåret 2020/21 for arealer for uteservering, hvor bruk av arealene ikke vil medføre utfordringer for vinterdrift eller fremkommelighet på vinterføre, sier MDG-byråden til Nettavisen.

- Staten sitter med nøkkelen

Hun mener det likevel er staten som har hovedansvaret for å redde handels- og servicebransjen.

- Staten sitter på nøkkelen hva gjelder kompensasjonsordninger og å sørge for at bransjen overlever, men byrådet har kuttet hele omsetningsavgiften for 2020. Bransjen sliter med kraftig redusert inntjening og begrenset kapasitet innendørs. Derfor kan steder som leier grunn i sommerhalvåret, nå også søke om gratis bruk i vinterhalvåret, sier Berg.

I forrige uke gikk også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ut med det han karakteriserte som «et nødrop fra Oslo rådhus».

- Mange av Oslos hjørnestensbedrifter står i fare for å forsvinne. Derfor kommer jeg i dag med et nødrop fra Oslo rådhus. Vi tenger en egen tiltakspakke for Oslo, spesielt innrettet mot reiseliv og uteliv, og spesielt inn mot områdene med høyest ledighet, sa Johansen på en pressekonferanse torsdag.

