MDG-Berg etter omdiskutert tale: - Skjønner at noen satte kaffen i halsen

Lan Marie Berg fikk flest personstemmer i Oslo. - Det er veldig rørende. Og litt vanskelig å ta innover seg.

OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Torsdag ettermiddag godkjente valgstyret årets kommunestyrevalg i hovedstaden.

Der ble det klart hvilke 59 representanter som får plass i bystyret de neste fire årene og antall personstemmer de fikk.

Suveren seier

MDGs Lan Marie Berg er den suverene vinneren med til sammen 19.353 personstemmer pluss slengere, som tabellen under viser.

- Det er veldig rørende. Og litt vanskelig å ta innover seg, og jeg føler jo at jeg står på skuldrene til alle de som har stemt på oss, og ikke minst de i Oslo MDG som har jobbet veldig hardt i fire år og alle de 700 frivillige som har stått på i valgkampen, sier Lan Marie Berg til NRK Dagsrevyen torsdag kveld.

- Jeg setter veldig pris på det og kanskje er det fordi mange ønsker seg en grønn politikk og en stemme for det.

Ingen fikk flere personstemmer og slengere enn miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Berg (MDG). Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Om hennes tale på MDGs valgvake mandag, der hun fra scenen ropte at «vi elsker bomringen», svarer hun at dette slett ikke er noe hun angrer på.

- Nei, jeg skjønner kanskje at noen satte kaffen i halsen. Men det var en litt humoristisk kommentar fordi «vi elsker bomringen» har vært hovedslagordet vårt i valgkampen og derfor hadde jeg også lyst til å si det til valgvaken.

I etterkant av talen har Berg fått kritikk, og talen er blant annet blitt sammenlignet med Siv Jensens «Morna Jens».

- Dette har vært et hovedbudskap i valgkampen. Vi har laget brosjyre vi har sendt ut til 200.000 innbyggere og det viste seg jo at vi gjorde et veldig bra valg i byen. Jeg tror at det treffer veldig godt i Oslo og vi ser også at 76 prosent av innbyggerne i byen vil heller ha lavere kollektivpriser enn lavere bompenger, sier Berg til NRK.

Borgen grundig slått av Fabian Stang

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg fikk totalt 14.966 stemmer, mens byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fikk 14.229 stemmer.

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) fikk totalt 9850 stemmer. Til sammenligning fikk tidligere ordfører Fabian Stang (H) 40.500 personstemmer og 3.400 slengere for fire år siden.

Varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) fikk 7831 stemmer, Venstres Hallstein Bjercke 3.055, KrFs Espen Andreas Hasle 1.394 og Sps Bjørg Sandkjær 1.205.

Høyres ordførerkandidat Saida Begum fikk til sammen 5.316 personlige stemmer, mens Frps 1. kandidat Aina Stenersen fikk 2.670.

Rødts Eivor Evenrud fikk totalt 4.381 stemmer. Cecilie Lyngby og Bjørn Revil i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger fikk henholdsvis 6.012 og 3.690 personlige stemmer.

Mest populær i andre partier også

Lan Marie Berg hadde også mest støtte blant slengerne, det vil si stemmer fra andre partier - med 2.309.

Ordfører Marianne Borgen (SV) fikk nestflest slengere - med 1.777 stemmer.

Eirik Lae Solberg er ikke det spor overrasket over at Lan er den suverene vinneren i Oslo. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Ikke overrasket

- Eirik Lae Solberg, du ble grundig slått av Lan Marie. Hva synes du om det?

- Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Det er veldig hyggelig, hun er en populær politiker, sier Lae Solberg til Nettavisen.

67,57 prosent stemte ved Oslo-valget.