MDG-byråd gravid som singel: - Jeg har ikke funnet den rette

Oslo-byråden er åpen om at hun har dratt til utlandet for å bli gravid.

Den profilerte MDG-byråden i Oslo, Hanna Marcussen (42), går en ny tilværelse i møte. Nå er hun gravid og skal bli mamma til sommeren.

Nå forteller hun om den gledelige nyheten, og velger samtidig å være åpen om at hun har reist til fertilitetsklinikken Storken i København for å få assistert befruktning.

«Om seks måneder skal jeg bli mamma til et lite barn. Det gleder jeg meg helt vanvittig til, samtidig som jeg er spent på hvordan livet mitt vil endre seg», skriver Marcussen på Facebook.

Det var Dagbladet som først omtalte graviditeten.

- Ønsket å dele med en mann

Byråden velger åpenhet blant annet for å unngå spekulasjoner.

«Før noen begynner å spekulere i hvem barnefaren er og om jeg har fått meg kjæreste, kan jeg avkrefte det. Dette barnet har blitt til gjennom en donor og Storkklinikken i København. Jeg har tenkt lenge gjennom det valget», skriver Marcussen.

Hun forteller at det å bli mor på egenhånd ikke var hennes førstevalg.

«Selvfølgelig hadde jeg helst ønsket å kunne dele foreldrerollen med en mann. Men årene har gått uten at jeg har funnet den rette. Nå var jeg kommet til et tidspunkt i livet der valget sto mellom å bli mamma på egenhånd, eller ikke i det hele tatt», skriver hun.

Marcussen kommenterer også dette overfor Dagbladet:

- Drømmen var selvsagt å finne noen å lage en familie sammen med. Men jeg begynte å bli så gammel at jeg innså at jeg nok ikke kunne finne den rette innen jeg måtte få barn, om jeg skulle ha det, sier hun til avisen.

Ikke lov i Norge

I Norge er assistert befruktning bare tillatt for gifte og samboende par, og ikke single. Derfor måtte MDG-byråden dra til København.

Marcussen forteller at det er en kostbar prosess, og at hun ønsker det blir åpnet for at også enslige skal få assistert befruktning her i landet.

Byråden håper hennes åpenhet vil bidra til å fjerne tabuet rundt temaet. Hun er forberedt på at det kan bli reaksjoner, men har så langt bare fått hyggelige tilbakemeldinger.

«Gratulerer så mye, Hanna! Så heldig barnet er som får en så tøff mamma som deg», skriver blant annet MDG-kollega Lan Marie Berg, som har permisjon fra sin stilling.

- Ikke hatt noe overskudd

Marcussen, som før jul også vikarierte som miljø- og samferdselsbyråd da Lan Marie Berg var sykmeldt, forteller også om en travel tid i starten av graviditeten.

«Og så håper jeg alle dere som synes jeg har vært ekstra vanskelig å få tak i den siste tiden kan tilgi meg. Som byråd med ansvar for både byutvikling og miljø-og samferdsel, kombinert med en uendelig trøtthet, store humørsvingninger og en god porsjon morgenkvalme, har jeg ikke hatt noe særlig overskudd til å forholde meg til så mye annet», skriver Marcussen på Facebook.

Hun sier formen hennes nå er bedre, og at hun håper å bli mer tilgjengelig igjen.