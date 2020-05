MDG-byråd i Oslo vil ha bybane i Bergen fremfor ny E18 i Oslo: - Har misforstått

Full fyr mellom Høyre og MDG i kampen om Oslos veimilliarder.

Partene sto langt fra hverandre da Oslo og Viken møttes til nye forhandlinger om Oslopakke 3 fredag, om fordelingen og prioriteringene av samferdselsmilliardene framover.

Stridens kjerne er utbygging av E18 vest for hovedstaden, der samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) truer med å trekke de statlige bevilgningene om det ikke blir full utbygging av veien. Men Oslo-byrådet sier likevel nei.

MDG-byråd Arild Hermstad sier han heller vil gi veimilliardene til Bergen.

- Jeg registrerer at Hareide ønsker å tvinge oss til å akseptere E18 gjennom å true med å gi vekk pengene til vestlandet, men for å si det sånn så vil jeg heller ha bybane i Bergen enn motorvei i Oslo, sa Hermstad til Nettavisen mandag.

- Det er ganske banalt

Byrådens omtanke for Bergen, framfor byen han selv styrer, får Høyres mann i forhandlingene i Oslo til å reagere kraftig.

- Det er en samferdselsbyråd som fullstendig misforstår rollen sin. Det er ganske banalt at han, som har ansvar for at byen vår skal bli grønnere og kollektivtrafikken skal komme raskere fram, er villig til å si nei til 10 milliarder statlige kroner og heller vil bruke pengene på stedet han kommer fra, sier bystyrepolitiker Nicolai Øyen Langfeldt til Nettavisen.

REAGERER: Bystyrepolitiker Nicolai Øyen Langfeldt, som representerer Høyre i forhandlingene om Oslopakke 3, mener samferdselsbyråden i Oslo misforstår sin rolle når han takker nei til veimilliarder fra staten. Foto: Oslo Høyre

Langfeldt sier han er forundret over at Hermstad ikke vil ha de statlige pengene.

- Alle som er politikere i Oslo kommune ønsker jo at de statlige pengene skal komme hit, og at vi skal utvikle byen i en grønnere retning - og de pengene som kunne gått til det er man villig til å si nei til fordi man er mot at E18 skal gå i tunnel, tordner han.

- Ingen a la carte-meny

Konsekvensen av at byrådet sier nei til E18-planene, gjør at hele Oslopakke 3 står i fare, der samferdselsprosjekter prioriteres og finansieres med bompenger og statlige midler. Blant annet skal den kostbare Fornebubanen finansieres gjennom avtalen, som også trues på grunn av uenigheten.

Fram til man blir enige vil Oslopakke-avtalen fra 2016 fortsatt gjelde, som innebærer et kompromiss, med utbygging av «halve E18». Problemet er bare det at Hareide ikke ønsker en slik løsning, men krever utbygging av hele strekningen.

- Man må slutte å se på den avtalen vi har som en a la carte-meny, for det er en helhet. Hvis byrådet mener alvor nå så sier de i praksis at de ikke lenger står bak Oslos enighet fra 2016. Gjør de det setter det hele samferdsels- og byutviklingen i fare, sier Langfeldt, som sier tålmodigheten deres begynner å ta slutt:

- Det reagerer vi veldig sterkt på. Det kommer jo til et punkt hvor rett og slett tålmodigheten er brukt opp. Vi fremforhandlet en avtale i 2016 som skulle sikre mange statlige milliarder til Oslo, og den avtalen er man villig til å gå bort fra fordi man er mot det man selv signerte på, sier han.

MILLIARDPROSJEKT: Mye står på spill når det nå forhandles om planene for E18 vest for Oslo i forhandlingene om Oslopakke3. Staten har lovet å bidra med milliarder av kroner, som Oslo kan miste om de sier nei til planene om veiutbygging.

- En kald skulder fra Oslo

Det er heller ikke mangel på politikere som står med åpne armer til å ta over Oslos samferdselsmilliarder om Oslo sier nei til en omfattende E18-utbygging.

Mandag gikk tre Høyre-politikere på Stortinget, fra byene Bergen, Stavanger og Trondheim, ut og sa at samferdselspengene i stedet bør brukes i deres byer.

- Jeg synes det er veldig synd for Oslo-regionen hvis byrådet velger å takke nei til mer midler til gode veier og et bedre kollektivtilbud. Det er jo noe jeg absolutt unner innbyggerne i Oslo, men det er også andre byer med store behov, sa stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) fra Stavanger til Nettavisen.

Langfeldt forstår godt at andre sikler på Oslos penger.

- Jeg tror ikke Hareide og samferdselsdepartementet er vant til at det er byer som sier at vi er villig til å si nei til ganske mange statlige milliarder, så jeg skjønner godt at de er overrasket over den kalde skulderen de har fått fra Oslo og at politikere fra andre steder i landet ønsker de samme pengene, sier Høyre-politikeren.

- Frykter du at det kan skje?

- Ja, og det vil få store konsekvenser for Oslo, sier han.

FORNEBU: Slik ser man for seg nye Fornebu T-banetasjon på Fornebubanen som skal finansieres av bompenger og statlige midler. Foto: oslo.kommune.no

- Legge bort ekstremstandpunkt

Tirsdag ble det også kjent at det er lagt fram en skisse til løsning på konflikten fra Oslopakke 3-sekretariatet, som innebærer et kompromiss der bare to kilometer av E18 utbygges mellom Lysaker og Strand - og at bompengene økes kraftig, ifølge NRK.

Langfeldt sier han «ikke er kjempeoptimistisk» foran videre forhandlingsmøter.

- Mine forventninger er at her må partene være villige til å gi og ta for å komme fram til en enighet. Da må man legge vekk de ekstremstandpunktene man har, sier han.

- Støtter dere avtaleutkastet?

- Det er en helhet, og vi er forberedt på å både gi og ta for å finne en løsning, sier Langfeldt om det.

Hermstad: - Bygger det vi ble enige om

Fungerende byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Arild Hermstad (MDG), slår imidlertid tilbake mot kritikken fra Høyre.

- Det er Høyre som går bort fra enigheten i 2016. Det vi krever er en garanti for er at Høyre også står ved denne avtalen, og at vi ikke bygger mer motorvei enn vi var enige om i 2016, sier Hermstad til Nettavisen.

Han bekrefter dermed at de godtar en utbygging av deler av E18.

- Vi er klare til å signere avtalen så fort Høyre bekrefter at det å bygge mer motorvei enn det vi har blitt enige om er uaktuelt, sier han.

JA OG NEI: Fungerende miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Arild Hermstad (MDG) sier blankt nei til full utbygging av E18 vest for Oslo - men går med på en utbygging mellom Strand og Lysaker. Foto: (Hordaland MDG)

Hermstad viser også til at Høyre nettopp har sluttet seg til klimastrategien som skal redusere biltrafikken med en tredel innen 2030.

- Da må vi slutte å bygge veier som prioriterer biler på bekostning av kollektiv, sykkel og gange. En ny avtale kan ikke baseres på at vi rykker tilbake til femtitallet og satsing på flere privatbiler, når det vi trenger er et kjempeløft for kollektivtilbudet i Oslo-regionen, med flere T-baneavganger i Oslo, ny bane til Fornebu og billigere kollektivpriser, sier han.

Les også: Vil bygge 16 etasjer: Strid om gigablokker i Oslo

- Må slutte med politisk spinn

MDG-byråden har en klar melding til Høyres forhandlere:

- Nå må Høyre slutte med politisk spinn. Vi må sikre oss en avtale som ikke blir overkjørt av regjeringen i neste uke. Folk i Oslo-regionen trenger trygghet for at den viktige kollektivsatsingen sikres, for å kutte klimagassutslipp, helsefarlig byluft og gi folk et godt og rimelig kollektivtilbud, sier Hermstad, og påpeker:

- Å bygge en kapasitetsøkende og svindyr motorvei gjennom Bærum er ikke forenlig med målene om å skape en bedre region som får foran på klima og miljø.

En full utbygging omfatter blant annet 4,4 kilometer ny E18 med tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger mellom Fornebukrysset og Ramstadsletta.

NY BYDEL: På Filipstad i Oslo er det planer for bygging av flere tusen nye boliger, men en forutsetning er at det legges et lokk over E18 (bildet). Dette har imidlertid byrådet i Oslo sagt nei til i forhandlingene. Foto: Oslo Kommune

Frykter for ny bydel

Som Nettavisen skrev i forrige uke, trues også utbyggingen av en helt ny bydel på Filipstad i Oslo på grunn av Oslopakke 3-uenigheten. En forutsetning for utbyggingen av bydelen, med 2500 nye boliger, sjøbad og park til byens innbyggere, er nemlig at det legges et lokk over E18, noe MDG-byråden ikke ønsker å prioritere.

Partene i forhandlingene har avtalt nytt forhandlingsmøte neste fredag.