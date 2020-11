MDG-drama: Hulda (21) mot Rasmus (66):  - Jeg er smart og rappkjeftet

MDG-veteran Rasmus Hansson vil gi Hulda Holtvedt (21) kamp.

OSLO (Nettavisen): Først trakk MDG-veteran Rasmus Hansson seg fra nominasjonsprosessen i Oslo MDG - og så gjorde han helomvending.

Fra å ville gi «roret» til yngre krefter, som Hulda Holtvedt (21), vil han heller utfordre henne på nominasjonsmøtet i dag, torsdag klokken 17.

Nettavisen møter henne tidlig torsdag morgen.

- Jeg er dyktig, flink og erfaren - selv om jeg er ung

- Hulda, hvorfor mener du at du er bedre egnet enn Rasmus?

- Fordi jeg representerer en generasjon som nå har mobilisert et helt historisk klima-opprør, som trenger representasjon på Stortinget og fordi jeg er dyktig, flink og erfaren, selv om jeg er ung, sier hun til Nettavisen.

- Her er det Rasmus på 66 år mot deg på 21. Er det slik at «gamliser» ikke bør ha plass på Stortinget?

- Jeg mener absolutt vi bør ha «gamliser» på Stortinget også, men for MDG i 2021, som er helt avhengig av å mobilisere de unge velgerne som etterspør mye sterkere klima-politikk, bør vi ha kandidater som speiler dem. Jeg håper å være en kandidat som unge velgere kan kjenne seg igjen i og som ser annerledes ut enn tradisjonelle politikere.

- Smart og rappkjeftet

- Hva er dine beste egenskaper for å kunne heve stemmen på Stortinget?

- Jeg er smart, rappkjeftet og så har jeg fingeren på pulsen for unge i Oslo og vet hva de mener og hvilke saker som er viktige, så jeg tror jeg kan bidra til at MDG fanger opp tidsånden.

Hun og Rasmus kjemper om 2. plassen, og det kribler i magen nå:

- Jeg er veldig spent. Valget om hvem som skal være våre politikere fremover er veldig stort og veldig viktig, så jeg tror det er mange som er spente, sier Holtvedt til Nettavisen.

- Hvor jevnt tror du det blir?

- Jeg aner faktisk ikke, jeg har ikke noen oversikt over hvordan delegatene ligger an, så det blir spennende, sier den fremoverlente 21-åringen.

Holtvedt har siden 2017 vært talsperson for Grønn Ungdom, Miljøpartiet De Grønnes ungdomsorganisasjon.

- Kurs for Stortinget

Slik forklarte Hansson helomvendingen på Facebook:

«The return of the Jedi. Nå gjør jeg det jeg sa jeg ikke skulle gjøre: Benker mot Hulda på Oslo-årsmøtet 26. november, for å ta andreplassen på Oslo-lista. Presset ble for stort, hyggelig, overbevisende. Det ble for kjipt å si nei til så mange fine folk som krever at jeg skal stille (eller som sier pent farvel). TAKK! Jeg er tilbake likevel. Kurs for Stortinget», skrev Hansson på Facebook.

MDG-veteranen skrev videre at han «ikke er Carl I. Hagen» og ikke har en «grassat, personlig appetitt» på politiske bein, fordi «det er ikke noe for ham». Men at han umiddelbart ble overveldet av støtten han fikk etter å ha trukket seg fra nominasjonsprosessen.

Rasmus Hansson har ikke besvart Nettavisens tilbud om å møte Hulda Holtvedt til duell.

