MDG dropper kleskoden på årets landsmøte

I fjor ba MDG sine delegater om å velge riktig grønnfarge. Det er det slutt på i år.

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte starter fredag på Fornebu, men i motsetning til i fjor, har ikke partiet noen en anbefalt kleskode for landsmøtedelegatene.

Les også: MDG har kleskode på landsmøtet: Ber folk velge riktig farge

- Etter Nettavisens sjokkavsløring i fjor om at MDG oppfordret landsmøtedelegatene til å bruke grønne klær, har vi i år landet på at folk faktisk skal få gå med akkurat det de vil, slik det for øvrig også var i fjor, sier fungerende kommunikasjonssjef i Miljøpartiet De Grønne, Ida De Rosa til Nettavisen.

Riktig grønnfarge

I fjor sendte MDG ut et omfattende beskrivelse av hvilke klær det var best å gå med på landsmøtet.

«Vår anbefaling er pent, men avslappet antrekk under hele landsmøtet. Styr unna mønster på klær. Enkle, rene farger og klare kontraster (hvit mot svart/grått) gir best bilder. Bruk gjerne MDG-pin om du har», sto det i landsmøteinnkallingen til fjorårets landsmøte.

Les også: MDG-forslag kan gjøre alkohol strengere regulert enn hasj

Dessuten ble MDG-politikerne rådet til å bruke «riktig» grønnfarge.

«Om du skal bruke grønn, prøv å matche fargen i våre visuelle profil. Ikke bare under middagen», heter det videre i fjor.

- Bakgrunnen er at det er mange delegater som ikke har vært på et landsmøte før, som minnes på at det er en høytidelig anledning og at media er til stede, uttalte daværende kommunikasjonssjef i MDG , Sindre Buchanan til Nettavisen i forkant av fjorårets landsmøte.

I år er alle slike referanser til riktig grønnfarge og kleskoder fjernet fra innkallingen.

Siste for Hansson

Landsmøtet blir forøvrig det siste med busserull-entusiast Rasmus Hansson som nasjonal talsperson.

BUSSERULL-FAN: Rasmus Hansson er glad i krageløse skjorter.

- Den hardeste jobben for MDGs kommunikasjonsavdeling blir nok fortsatt å få Rasmus Hansson til å ta på seg slips. Det er nok en av tingene han gleder seg aller mest til å slippe, nå når han går av som nasjonal talsperson. For øvrig er klær kult, men politikken vi skal vedta fortsatt det viktigste for oss på dette landsmøtet, sier De Rosa.

Mest sett siste uken