MDG går dør til dør på velgerjakt midt i pandemien: – Veldig alvorlig

Mens pandemien herjer og store deler av samfunnet er stengt ned, går Bergen MDGs politikere på velgerjakt fra dør til dør.

– Hadde alle partier gjort dette samtidig ville det vært katastrofalt, sier Venstre-politiker Ane Breivik.

På Instagram-storyen til Grønn Ungdom Vestlandet er det lagt ut flere bilder av lokale MDG-politikere som går dør til dør på velgerjakt.

«Med trygg avstand fikk vi snakket med mange om hvorfor man bør stemme grønt i 2021» står det på et av bildene med MDG-politiker Josefine Gjerde, som er 2. kandidat til Stortinget i Hordaland for partiet.

Les mer: Kamp mot klokka: Trygler tusenvis av arbeidsfolk om å bli igjen i Norge

– Katastrofalt

Men å gå husbank midt i en pandemi går ikke upåaktet hen. 2. kandidat for Venstre i Hordaland, Ane Breivik beskriver det som alvorlig, og at de ikke tar hensyn til smittevern ved å gå fra dør til dør mens store deler av samfunnet er nedstengt.

– Nå er vi midt i en pandemi hvor vi skal i størst mulig grad begrense fysisk kontakt. Da er det alvorlig at MDG går dørbank. De vil også få et fortrinn for andre partier, som vil begrense smittespredning i størst mulig grad, sier Breivik til Nettavisen.

Venstre-politikeren mener det er solid forskning som viser den store fordelen ved å banke på dører for å få personlig kontakt med velgerne. Hun mener konkurrenten MDG karrer til seg et konkurransefortrinn, fordi de andre partiene ikke gjør det samme.

Les mer: Nytt elbilforslag vekker oppsikt: – Erna vil gi MDG-Berg mer makt

– Hadde alle partier gjort dette samtidig ville det vært katastrofalt. Når vi har gått husbank før ser vi ofte andre partier. Det blir mobilisert mange. Men vi er blitt manet til å holde minst mulig kontakt i denne perioden, sier Breivik.

Om alle partiene skulle slengt seg på blir det et «race to the bottom», sier hun og viser til at regjeringen gjentatte ganger har sagt at folk må begrense sosial kontakt i størst mulig grad.

MDG: – Forsvarlig

Nettavisen tok kontakt med MDG-politiker Josefine Gjerde som deltok på husbank. Hun henviser videre til partisekretær Torkil Vederhus. Han bekrefter til Nettavisen at de har hatt et pilotprosjekt hvor de prøvde med dørbank - og at de vil fortsette med det i tiden fremover.

Les mer: Jakten på 920.000 forsvunne vaksinedoser: - Krever en god forklaring

– Er det forsvarlig å gå dør til dør midt i en pandemi?

– Ja, det er det. Vi følger veilederen til Innsamlingsrådet. Vi har nå kjørt piloter for å teste ut husbesøk. Vi holder oss utendørs hele tiden med to meters avstand. Det er samtaler om politikk som alle trenger å ha for å få input, sier han.

Vederhus vedkjenner at det ikke ville vært forsvarlig å gjøre det samme i Oslo-regionen, og at det er kun i deler av landet denne typen velgerkontakt kan brukes.

– Hadde det vært forsvarlig om alle partier gjorde det samme?

– Ja, det er jeg ganske sikker på. Jeg har ikke opplevd det som noe problem tidligere. Skalaen på politiske husbesøk i Norge er uansett ikke så enorm. Den er mager sammenlignet Amnesty og andre ideelle organisasjoner, sier han.

Les mer: Utenlandske arbeidere festet på karantenehotell

Vederhus sier partiet er opptatt av at det skal være trygt, og at tilbakemeldingene fra personer de har banktet på døren hos har vært positiv.

– Hvis man holder to meter avstand, er utendørs og spriter, så skal det være trygt og vil ikke spre smitte.

– Vil dere utvide dørbanking fremover?

– Erfaringene i Bergen var at folk opplevde det som trygt, og ikke ubehagelig. Vi skal se på hvordan det er. Men vi ønsker mest mulig samtaler med velgerne. Selv i en pandemi er vi nødt til å ha demokrati. Og det er positive erfaringer med det fra andre land, for eksempel i USA hvor det var mye husbesøk i enkelte områder, sier Vederhus.

Reklame NÅ: Stor vinterkampanje med supergode priser