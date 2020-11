MDG går inn for samarbeid med venstresiden

Vil samarbeide med venstresiden etter valget i 2021.

Det bekrefter partileder Une Bastholm overfor VG.

- Ap og SV må levere på klima og natur for å ha vår støtte, men vi vil gi dem sjansen. Vi setter klima og natur først, og ingen kan regne med vår støtte hvis de ikke leverer på det, heller ikke Ap og SV, sier partileder i MDG, Une Bastholm i en pressemelding.

Videre uttaler Bastholm at de er åpen for å samarbeide på tvers av de tradisjonelle blokkene, og at det er kun Frp de helt utelukker formelt samarbeid med.

Dette er vedtakene MDGs landsstyre gjorde 28. november:

Klima- og naturkrisen truer liv og helse, og krever store, aktive og positive endringer av samfunnet. Norges neste regjering må sette klima og natur først, på en måte ingen norsk regjering har gjort før, og den må føre en politikk for et rettferdig, inkluderende og åpent samfunn.

Dagens regjering har ikke ført en ansvarlig klima- og naturpolitikk. Derfor vil vi jobbe for et regjeringsskifte.

Miljøpartiet De Grønne vil først innlede samtaler med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å se hvilke resultater man kan få til for mennesker og miljø.

Ingen kan ta MDGs støtte for gitt. Vi er fortsatt et blokkuavhengig parti, som er åpne for samarbeid på tvers av blokkene for å få gjennomslag. Det er kun Fremskrittspartiet vi utelukker å sitte i regjering eller ha noe formelt samarbeid med.

Rasmus Hansson, som nylig vant 2.-plassen på Oslos stortingsliste, har advart kraftig mot at MDG gir fra seg forhandlingsmakt før stortingsvalget.

– Verken Støre, Vedum eller Solberg må tro at de har MDG i lomma før vi skal forhandle politikk, sa Hansson, som er blant dem som vil hegne om MDGs blokkuavhengighet, tidligere lørdag.

