MDG i strupen på KrF: - Vrøvl at vi likestiller dyr med mennesker

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener det kristne menneskesynet «er under angrep».

I Politisk kvarter på NRK onsdag, møttes KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og nasjonal talsperson Une Ains Bastholm (MDG) til duell.

Det gikk hett for seg, etter at Ropstad angrep miljøbevegelsen da ha talte til KrFs landsstyre fredag, først omtalt i Vårt Land.

– Det kristne menneskesynet er under angrep fra miljøbevegelsen. Deler av den mener mennesket ikke er noe annet enn et litt intelligent dyr, sa Ropstad.

Ropstad er bekymret for utviklingen innen bioteknologi, aktiv dødshjelp eller tiltak for å begrense befolkningsveksten, ved å legge det menneskesynet til grunn.

Viser til Kina

– I Kina gikk det dramatisk utover særlig jenter, men også de mest sårbare, de som var uønskede, og man fikk et sorteringssamfunn, sa Ropstad i den politiske debatten.

– Dersom man går vekk fra at mennesket er skapt med en iboende egenverdi, så må det erstattes med noe annet. Da blir det fort egenskaper, prestasjoner og utseende som blir viktigst, og da taper de mest sårbare av oss.

MDGs Une Aina Bastholm er provosert av Ropstads sammenligning. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Og han fikk raskt svar på tiltale:

– Har du hørt sånt vrøvl? Ropstad påstår at vi likestiller dyr med mennesker. Det har ingen rot i sannheten, svarer nasjonal talsperson i MDG og stortingsrepresentant Une Bastholm.

Ifølge henne er det kun en svært marginal gruppe miljøvernere som mener at menneskevernet ikke skal stå sterkt.

Støre: - Ganske utrolig

Det strømmer på med reaksjoner på Twitter, og de er så langt vi kan se, nokså entydig negative til KrF-lederen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener vi når ser et nytt «gammelt» KrF:

«Ganske utrolig å høre @kjellingolf kalle miljøbevegelsen en trussel mot det kristne menneskesynet i #politiskkvarter,» skriver han.

Her er et knippe andre reaksjoner:

«Helt riktig, Jonas. Det var en erkepinlig forestilling Ropstad leverte i Politisk kvarter.»



«Ropstad sitter i regjering med høyrepopulister og bekymrer seg for noe han har lest på internett om miljøbevegelsen.»



«Tidligere har Ropstad i hvert fall fremstått sannferdig, i dag var det bare vrøvl og oppspinn om MDGs politikk. Trist av en minister å legge seg på det nivået.»



«Sitter med inntrykk av at det er mange konservative kristne som ikke liker miljøbevegelsen. Hvorfor det i tilfelle er slik er meg ubegripelig.»



«Høyresiden i #Krf har beveget seg veldig langt på ett år. Tror ikke partiet lengre representerer typisk kristentro. Ropstad og co roter i norsk moralisme fra 1800-tallet.»



«Er folk overrasket over at Ropstad er en kristen fundamentalist med tilhørende fordommer mot homofile, abort og miljøsaken? Om noe så overrasker det meg at det overrasker noen.»