MDG lukker døra for Høyres ordførerdrøm i Oslo

- De politiske forskjellene mellom oss og Høyre er for store, sier MDGs fylkesleder i Oslo.

OSLO (Nettavisen): Natt til tirsdag ble det klart at det rødgrønne byrådet i Oslo har gjenvunnet velgernes tillit i hovedstaden, og samlet sett har flertall sammen med Rødt.

Dermed står de borgerlige partiene igjen som valgets tapere. Selv om Høyre er Oslos største parti, med 25,4 prosent av stemmene, går de tilbake 6,4 prosentpoeng fra forrige kommunevalg - og har ikke flertall med de blå partiene.

Se valgresultatet for Oslo lenger ned.

Eneste mulighet for et maktskifte, er at Miljøpartiet de Grønne (MDG) skifter side i Oslo-politikken, men den døra slenger MDG nå igjen.

- Vi har sagt at samarbeid med Høyre ikke er aktuelt for oss, fordi de politiske forskjellene mellom oss og Høyre er så store, sier De Grønnes fylkesleder i Oslo, Einar Wilhelmsen, til Nettavisen tirsdag ettermiddag.

Dermed lukker han også døra for ordførerdrømmen til Høyres ordførerkandidat, Saida Begum (32), og byrådsambisjonene til Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg.

UAKTUELT: MDGs fylkesleder i Oslo, Einar Wilhelmsen, sier det er uaktuelt for MDG å samarbeid med Høyre etter valget. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

- Vil gjøre det umulig

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, KrF og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), får til sammen 27 plasser i bystyret, mens bystyrepartiene og Rødt får 31.

Høyre mister fire av de 19 mandatene de har i bystyret i dag. Samtidig øker MDG sin bystyregruppe med fire personer (totalt 9) etter sitt brakvalg i Oslo. Partiet får en oppslutning på 15,2 prosent, som er fram sju prosentpoeng fra valget i 2015.

- Høyre har gått til valg på å gjøre det billigere å kjøre bil, og vil bygge store motorveier i øst og vest, som vil gjøre det umulig å gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby. Vi gikk til valg på å fortsette i byråd med Ap og SV, og velgerne har gitt oss fornyet tillit til fire nye år, med et kraftig styrket grønt mandat, sier Wilhelmsen.

OPTIMISTISK: Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg og Høyres ordførerkandidat, Saida Begum, smilte optimistisk ved midnatt valgkvelden, og sa til Nettavisen at de fortsatt trodde en seier i Oslo var innen rekkevidde. Nå blir det trolig opposisjon for politikerne i bystyret. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

MDGs fylkesleder i Oslo er naturlig nok strålende fornøyd med valgresultatet.

- Det er en fantastisk følelse å få et så tydelig svar fra Oslo-folk. De har fått med seg hva vi har gjort, og sendt en tydelig beskjed. De vil ha mer. Folk har lyst til å være med på å gjøre byen vår til en ledestjerne i kampen mot klimaendringene og for en trygg fremtid for oss alle. Nå er det vår jobb å vår jobb å omsette dette i mer grønn politikk som mindre biltrafikk, trygge skoleveier og mer grøntområder, sier han.

Verken Begum eller Lae Solberg har tirsdag besvart Nettavisens henvendelser og spørsmål om valgnederlaget.

Heller ikke Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen, har besvart våre henvendelser. Partiet gikk tilbake med 0,7 prosentpoeng, til et resultat på 5,3 prosent. Det betyr at de mister ett av sine fire mandater i bystyret.

Her er valgresultatet for Oslo:

KrF: - MDG må gjerne bytte side

KrFs førstekandidat til valget i Oslo, Espen Andreas Hasle, kom inn som partiets eneste representant i bystyret, etter at de fikk 1,7 prosent av stemmene.

Han håper fortsatt at MDG bytter side i Oslo-politikken.

- Jeg er glad for at vi i KrF har klart å beholde mandatet vårt det siste året tatt i betraktning, etter et krevende år for KrF, sier Hasle til Nettavisen.

- Men det borgerlige flertallet glapp?

- Ja, i hvert fall et borgerlig flertall til høyre for Høyre. Det er jo et mulig flertall med MDG og Senterpartiet. Både vi og Venstre har vært ute og sagt at MDG gjerne må vurdere det, og det gjentar jeg gjerne, sier han, og legger til:

- Men jeg har respekt for for at de går til valg på byrådet de sitter i, og selvfølgelig vil gå dit først.

ENESTE: Espen Andreas Hasle blir KrFs eneste representant i Oslo bystyre de neste fire årene. Han fortsetter å fri til MDG om å bytte side, men sier han respekterer valgresultatet. Foto: Tarjei Krogh (KrF)

- MDG har sagt tydelig at det er uaktuelt å bytte side?

- Det vil i hvert fall være mulig å finne flertall i enkeltsaker i Oslo bystyre. Jeg har respekt for valgresultatet og at det sittende byrådet har flertall - og det må vi forholde oss til, sier Hasle

Ap går kraftig tilbake

Men selv om byrådspartiene fortsatt har flertall etter valget med støtte fra Rødt, har størrelsen mellom partiene blitt endret.

Arbeiderpartiet går kraftig tilbake, med 11,9 prosentpoeng, til en oppslutning på 20,1 prosent. Samtidig er Miljøpartiet de Grønne (MDG) altså valgets store vinner etter å ha fått 15,2 prosent av stemmene i hovedstaden.

SV styrker seg også, og går fram 3,6 prosentpoeng, til en oppslutning på 9 prosent. Det gjør også Rødt, fram 2,2 prosentpoeng, med 7,2 prosent av stemmene.

Vedum: - Veldig hyggelig

Senterpartiet kommer i tillegg inn i bystyret for første gang på på 24 år, med et resultat på 2,2 prosent, noe som gir ett mandat i bystyret.

- Det er veldig hyggelig. I Oslo har vi diskusjonen om Ullevål sykehus, hvor vi har vært en tydelig røst, sier Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, til Nettavisen.

BRAKVALG: Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, er fornøyd med at de har fått plass i bystyret i Oslo for første gang på 24 år. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Senterpartiet gjorde et brakvalg også på landsbasis, og fikk 14,4 prosent av stemmene.

- Vi ser at vi også får inn flere i Bergen, vi får inn folk i Bærum og i mange steder vi ikke har hatt folk før, sier han, og karakteriserer valgresultatet som en tydelig tilbakemelding til regjeringen om at det er nå nok sentralisering i Norge.

- Så nå blir det feiring?

- Nå skal vi i alle fall slappe litt av. Jeg kjenner at man er litt godsliten akkurat nå, sier Vedum.