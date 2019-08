MDG med kjempesmell i ny kommunevalgmåling

Venstre rykker fram, mens Miljøpartiet De Grønne (MDG) går på en kjempesmell på TV 2s kommunevalgmåling for uke 34.

Kanalens måling ble gjort av Kantar TNS i løpet av forrige uke – før helgens bompengedrama.

MDG peker seg ut som målingens store taper. Etter å ha vært oppe på en oppslutning 7 prosent forrige uke, faller partiet nå med hele 2,9 prosentpoeng til 4,1 prosent. Bakgrunnstallene viser en tilbakegang av velgere i alle aldersgrupper og begge kjønn.

I motsatt ende er det Vestre som går mest fram på ukas måling – med en økning på 1,5 prosentpoeng til 4,4 prosents oppslutning.

Oppturen fortsetter for Senterpartiet, som går opp 1,1 prosentpoeng til hele 17,1 prosent. Det er den høyeste oppslutningen som er målt for partiet siden Kantar TNS begynte å lage kommunevalgmålinger for 19 år siden.

Arbeiderpartiet får en liten oppsving med en økning på 0,4 prosentpoeng til 23,4 prosent. Høyre rykker forsiktig fram med 0,2 prosentpoeng til 20,8 prosent. Fremskrittspartiet fortsetter nedturen, med en nedgang på 0,2 prosentpoeng til 6,1. Det ville vært det dårligste valget for partiet siden 1983, skriver TV 2.

Ellers går SV tilbake med 0,8 prosentpoeng til 6,5 prosent. Rødt får 5,3 prosent (+0,2), Folkeaksjonen nei til mer bompenger og de lokale bomlistene får samlet 3,5 prosent (+0,1), mens KrF ligger på stedet hvil med 3,4 prosent. Andre partier får samlet 5,5 prosent, og her er blant andre Pensjonistpartiet (0,9), De Kristne (0,6) og Alliansen (0,2) inkludert.

973 personer er blitt intervjuet i forbindelse med kommunevalgbarometeret. Målingen må tolkes innen feilmarginer som varierer fra 1,4 til 2,8 prosent.

