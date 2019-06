MDG med ny rekordmåling - regjeringspartiene sliter

Mens MDG fortsetter å fosse fram, raser Rødt og KrFs oppslutning. Frp går også mest tilbake av regjeringspartiene i fersk måling.

Rødt går mest tilbake på Sentios junimåling for Nettavisen og Amedia. Partiet får en oppslutning på 4,5 prosent, og går tilbake 2,1 prosentpoeng fra mai.

Samtidig får KrF det dårligste resultatet som noen gang er målt på Sentios målinger, med en oppslutning godt plassert under sperregrensen, på 2,7 prosent.

Juble kan imidlertid Miljøpartiet De Grønne (MDG) gjøre, som fortsetter å fosse fram. Partiet får sitt beste resultatet på Sentios målinger siden august 2017, med en oppslutning på 5,8 prosent.

Dette er 2,6 prosentpoeng høyere enn resultatet i stortingsvalget for to år siden.

Se resultatene for alle partiene lenger ned i saken.

MDG: - Det bekrefter en trend

MDG er naturlig nok strålende fornøyd med målingen.

- Det er jo veldig gledelig, og bekrefter en trend vi egentlig ser på mange lokale målinger, hvor vi går fram både i byene og på mindre steder som Kragerø og Sortland, sier MDGs nasjonale talsperson og fungerende miljøbyråd i Oslo, Arild Hermstad, til Nettavisen.

BØLGE: MDGs talsperson Arild Hermstad mener mye tyder på at den grønne bølgen internasjonalt slår inn over Norge, og at miljøpartiene bare vil fortsette å øke. Men i Oslo truer bompengepartiet flertallet til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Resultatet ville gitt partiet 10 stortingsrepresentanter, mot dagens ene representant.

- Det viser jo at folk er glad for den politikken vi fører med å skape renere byluft og med å fremme kollektivtrafikk og sykkel, ved å sette miljøet først, sier Hermstad, og påpeker samtidig:

- Det er også en trend vi har sett internasjonalt, at de grønne partiene går fram. Og det kan tyde på at den grønne bølgen også kommer til Norge, sier han.

Framgangen til MDG kommer samtidig som bompengedebatten raser i Norge, der mange er forbannet. Andre partier, som ikke er på Stortinget, inkludert Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, Liberalistene, De Kristne, Helsepartiet og NKP, får også et rekordhøyt resultat i målingen, med 4,1 prosent i oppslutning til sammen.

- Vi er en skikkelig motpol for dem som ønsker å fjerne bompengene, og pumpe flere biler inn i byene. Men jeg tror også klimastreiken og den grønne bølgen har påvirket våres tall, sier Hermstad.

Ser mot regjeringsmakt

Med MDGs rekordresultat begynner Hermstad nå også å se mot regjeringsmakt.

- Det viktigste med det er at vi med stor sannsynlighet kunne havnet på vippen og fremforhandlet en ordentlig grønn regjeringsplattform. All erfaring tyder på at det trengs, sier han.

- Hvilken side i politikken vil dere velge om regjeringsmakt blir aktuelt?

- Sånn situasjonen er i dag, der særlig Høyre ønsker å samarbeide med Frp og nå også bompengepartiet noen steder, så er det for oss ikke en aktuell problemstilling å gå inn i en slik koalisjon, slår Hermstad fast.

- Akkurat nå virker den borgerlige siden lite opptatt av miljøsaken, legger han til.

RETT OPP: MDG går fram 0,7 prosentpoeng på Sentio/Nettavisens juni-måling sammenlignet med mai. Partiets oppslutning på målingen er nå 5,8 prosent, og grafen viser at partiets oppslutning har gått rett opp siden mars. Foto: (Nettavisen)

- Hva er nå målet for oppslutning?

- Vi har satt oss et mål på 15 prosent i Oslo, og nå ser det ut som et realistisk mål. Vårt mål er å både sikre befolkningen en bedre miljøpolitikk i fremtiden, og så er det viktig at vi beholder makten sammen med dagens byråd, sier MDGs talsperson.

- Men det er jevnt i Oslo nå. Frykter du bompengepartiets framgang?

- Det som bekymrer meg mest er at bompengepartiets politikk er dårlig nytt for byen vår som vil føre til utrygge skoleveier, dårlig luft, økte klimautslipp, samtidig som de mangler svar på hva de vil gjøre i andre lokalpolitiske saker. Det er virkelig det som bekymrer meg mest, sier Hermstad.

- Fortsetter mot undergangen

Målingen, der folk er spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen, ville gitt et regjeringsskifte i Norge, om det var valgresultatet.

Siden både Venstre (2,5 prosent) og KrF (2,7 prosent) havner under sperregrensen på fire prosent, får de fire regjeringspartiene kun 61 mandater på Stortinget. Mens de rødgrønne partiene, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet får 90 representanter og klart flertall.

MISTER FLERTALLET: Regjeringspartiene mister flertall i Sentios junimåling for Nettavisen og Amedia, og KrF med KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i spissen, får sitt dårligste resultat noensinne på Sentios målinger. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Venstre og KrF ville sittet igjen med kun én representant hver om dette var valgresultatet.

- KrF og Venstre forsetter kursen mot utgangen av Stortinget. Intet nytt under solen, konstaterer administrerende direktør i Sentio, Arve Østgaard, overfor Nettavisen.

Totalt har Sentio intervjuet 1000 personer, i perioden fra 11-17. juni. Feilmarginen ligger mellom 1,2 og 3,2 prosent.

KrF: - Har større ambisjoner

KrFs nestleder, Ingelin Noresjø, er ikke fornøyd med resultatet, som er en tilbakegang på 0,9 prosentpoeng fra mai.

- Vi har definitivt større ambisjoner enn dette. Det er helt klart fortsatt mange KrF-velgere som sitter på gjerdet. Vi skal gjøre en jobb for å overbevise dem om å komme tilbake til KrF, sier Norsjø til Nettavisen.

Hun mener KrFs verdier og politikk trengs som aldri før, og sier de skal gå inn i valgkampen med friskt mot.

- Nå sitter KrF i regjering, og vi skal vise at det betyr en forskjell for barn og familier, for våre seniorer og frivilligheten at KrF er med. Som nestleder og næringsråd er jeg også opptatt av å vise velgerne vår gode politikk for små- og mellomstore bedrifter, som skaper arbeidsplasser og bolyst over hele landet, sier hun.

- Frp er i skikkelig krise

Skuffet er også Venstres generalsekretær Marit Meyer.

- Dette er et nivå vi ikke er fornøyde med. Vi skal få vist fram hvorfor Venstre er viktig i lokalpolitikken og i regjering. Kollektiv og sykkelpolitikken vi har kjempet fram har gitt historisk ren luft i byene, og gjør det lettere å komme seg dit man vil. Det og mer til skal vi gjøre enda bedre i årene som kommer, og da er det viktig med et sterkt Venstre, sier hun om målingen.

IKKE FORNØYD: Generalsekretær Marit Meyer i Venstre sier partiet ikke er fornøyd med en oppslutning på 2,5 prosent. Foto: (Venstre)

Samtidig går Frp mest tilbake av regjeringspartiene, med 1,4 prosentpoeng, til 10,5 prosent.

- Frp er i skikkelig krise og har tapt den viktigste saken de eide: Bompenger. Alle målingene i 2019 har vært på 10-11 prosent, sier administrerende direktør i Sentio, Arve Østgaard.

Han mener også at Høyre gjør det svakt, og rammes av bompengesaken, med en oppslutning på 22,7 prosent.

Frp: - Velgerne er avventende

Frp-nestleder Terje Søviknes mener det er naturlig at mange av deres velgere nå er avventende.

- Det er på mange måter naturlig at Frps velgere nå er avventende for å se hvilke gjennomslag Frp får i regjeringen på bompenger. Frp har alltid vært bilistenes parti, og fått redusert bilavgiftene med netto 11 milliarder kroner i regjering. Samtidig er utfordringen stor vedrørende bompenger, spesielt i byene der bilistene betaler for alt annet en vei, sier Søviknes til Nettavisen.

AVVENTENDE: Frp får en oppslutning på 10,5 prosent, og Frp-nestleder Terje Søviknes mener det er naturlig at velgerne til partiet nå er avventende. Her er han sammen med Frp-leder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug på Frps landsmøte i mai.

Søviknes sier Frp skal fortsette kampen for å redusere bompengebelastningen.

- Vi skal stå på hver dag til 9. september for å mobilisere tidligere og nye Frp-velgere. Jo sterkere vi blir i kommunestyrer og fylkesting over hele landet, jo større gjennomslag får vi for å stoppe nye lokale initiativ til bompengepakker, sier han.

- Ap på synkende kurs

Mest tilbake går altså Rødt, men Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener partiet lå uvanlig høyt på forrige måling.

- Den forrige målinga hos dere var sjelden god. Nå ser vi på gjennomsnittet av målingene at Rødt har stabilisert seg over sperregrensa. Folk ser at vi er den tydeligste motstanderen mot regjeringas politikk for økte forskjeller. Det skal vi vise i kommunevalget, både kampen mot profitt i velferden, sosial dumping i arbeidslivet og urettferdige bompenger, sier Moxnes til Nettavisen.

MEST TILBAKE: Rødt-leder Bjørnar Moxnes tror Rødts tilbakegang skyldes at de lå uvanlig høyt på forrige Sentio-måling. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

I motsatt enda er det Arbeiderpartiet som går mest fram, med to prosentpoeng, til 25,2 prosent i junimålingen. Dette er imidlertid 2,2 prosentpoeng under valgresultatet i 2017, og lite å skryte av, mener Sentios administrerende direktør.

- Ap er på synkende kurs. Både nasjonalt og lokalt. Med unntak av desember 2018, da de lå på 30 prosent, har Ap ligget på 20-tallet hver måned siden august 2017, sier Østgaard.

Ap sier også at de ikke er fornøyd med nivået de nå ligger på.

- Det er en enkeltmåling, men alltid fint med fremgang. Men vi ønsker oss langt høyere nivå enn dette. Det tror jeg også vi skal få se når vi har fokus på saker som er viktige for våre velgere, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til Nettavisen.

- Hva tror du er årsaken til framgangen?

- For det første har det vært mer fokus på viktige saker for Arbeiderpartiet som retten til selvbestemt abort og velferd, og der ser vi at både høyreregjeringen og Senterpartiet har en annen politikk enn oss, sier Skjæran.

Han understreker samtidig at ordførerne til partiet er viktige.

- De går til valg på å si nei til økt midlertidighet i kommunene, og de ruller ut programmer som skal sikre et seriøst arbeidsliv, de vil bruke innkjøpsmakta si for å bekjempe sosial dumping, bidra til flere læreplasser og stille miljøkrav til de som kommunene kjøper varer og tjenester av, sier han, og legger til:

- Når ikke høyreregjeringa tar jobben, så gjør våre ordførere det.

Lysbakken: - Kan ikke lure velgerne

SV-leder Audun Lysbakken er derimot godt fornøyd med å få en oppslutning på 6,8 prosent. Dette er en framgang for SV på 0,7 prosentpoeng fra mai.

- Det er veldig trivelige tall. Vi har jo en veldige spennende kommunevalgkamp foran oss, og skulle vi havnet på et resultat omtrent på dette nivået, så vil det være vårt beste kommunevalg på 16 år. Klart det er motiverende, sier SV-leder Audun Lysbakken til Nettvisen.

GÅR FRAM: SV-leder Audun Lysbakken er fornøyd med et resultat på 5,8 prosent, og sier det gir stor motivasjon til kommunevalgkampen. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Hvorfor tror du at dere går fram?

- Jeg tror vi gjør det bra for tiden fordi vi så lenge har holdt fast ved at de to viktigste spørsmålene nå er den økende ulikheten og klimakrisen, sier han, og legger til:

- Jeg tror at det er et stort potensiale for SV, for det er veldig mange mennesker som er opptatt av begge de spørsmålene.

SV har ikke vært i hovedfokus i bompengedebatten som har rast den siste tiden, men Lysbakken er tydelig på hvorfor han tror bompengemotstanderen Frp likevel ikke går fram.

- Du kan ikke lure velgerne. Folk ser jo nettopp det at Fremskrittspartiet har prioritert å skryte veldig av at de bygger mye motorvei, men det har de jo gjort og vært fullstendig klar over at de samtidig ville utløse en rekord i bompenger, sier han, og påpeker:

- Så de protesterer mot sin egen politikk, og det gjennomskues.

BOM-DEBATT: Bompenger har vært det største diskusjonstemaet mens meningsmålingen er tatt opp, men Frp går likevel tilbake. - De gjennomskues, mener Lysbakken. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

- Festen fortsetter for Sp

Også Senterpartiet fortsetter å gjøre det bra, som de har gjort den siste tiden. Partiet får en liten tilbakegang på 0,6 prosentpoeng, til en oppslutning på 15,2 prosent.

- For Senterpartiet fortsetter festen inntil videre, sier Østgaard hos Sentio.

Sammenlignet med valgresultatet i stortingsvalget i 2017, ville partiet fått 12 nye stortingsrepresentanter (totalt 31).

Men også Arbeiderpartiet ville mistet to av sine stortingsrepresentanter, selv om de går noe fram fra maimålingen.

Venstre flest usikre velgere

Ifølge bakgrunnstallene i målingen, er det som i maimålingen Venstre som har flest usikre velgere (28,3 prosent). Dette er velgere som har satt seg på gjerdet og er usikre på om de vil stemme på partiet igjen.

23,7 prosent av Frps velgere er også usikre på om de vil stemme på partiet igjen.

En del usikre velgere har også Høyre (18,3 prosent), KrF (16,3 prosent) og Rødt (15,8 prosent). Rødt hadde i maimålingen kun 5,3 prosent usikre velgere.

Mens minst usikre velgere har nå Senterpartiet (3,8 prosent) og SV (6,7 prosent).

Bakgrunnstallene viser i tillegg at KrF siden valget i 2017 har mistet flest velgere til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og Rødt flest til Fremskrittspartiet.

Arbeiderpartiet har mistet flest velgere til Senterpartiet, SV og Rødt, mens Frp har mistet flere velgere til Høyre og Senterpartiet.