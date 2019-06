MDG med rekordmåling i Oslo

Miljøpartiet fosser fram og puster Arbeiderpartiet i nakken.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) får en oppslutning på hele 16,7 prosent i Norstats ferske Oslo-måling som er gjennomført for NRK og Aftenposten.

Samtidig gjør Arbeiderpartiet det rekordårlig, med en oppslutning på 19,9 prosent. MDG ligger dermed bare 3,2 prosentpoeng bak byrådsleder Raymond Johansens parti.

- Dette er en veldig god måling og en dobling fra valget i 2014. Det er gledelig, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) til NRK.

Men til tross for MDGs rekordmåling, kan det rødgrønne flertallet i Oslo kan være i ferd med å glippe.

Folkeaksjonen Nei til bompenger (FNB) får nemlig en oppslutning på 7,9 prosent, og om målingen hadde vært valgresultatet, ville de fått fem representanter i bystyret.

Med FNB på høyresiden er det uavgjort mellom blokkene, med Senterpartiet på vippen, ifølge målingen.

Arbeiderpartiet mister velgere i begge retningen i partimålingen, både til MDG og FNB.

– Denne meningsmålingen er en stemningsrapport om synet på bompenger. Valget i Oslo handler ikke om bompenger, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NRK.

Høyre får en oppslutning på 27,5 prosent, Rødt 7,1 prosent, Frp 5,2 prosent, Venstre 4,3 prosent, KrF 2,0 prosent, SV 5,8 prosent og Senterpartiet 1,4 prosent.

I Amedia og Nettavisens meningsmåling for mai er det også Arbeiderpartiet som går mest tilbake. Da fikk de den laveste Sentio-målingen for partiet siden januar 2018.

I en måling gjort av Respons Analyse på oppdrag fra VG viser at bompengemotstanderne er større en både MDG, Rødt, KrF og Venstre på landsbasis. Avisens barometer for kommunevalget viser at FNB er jevnstort med SV som også får 6 prosents oppslutning blant velgerne.

Ved kommunevalget stiller FNB liste i Bergen, Oslo, Stavanger, Skien, Porsgrunn, Sandnes, Sola, Klepp, Askøy, Alver og Øygarden, i tillegg til i fire fylker. I Drammen og Tromsø er det andre bompengelister.

