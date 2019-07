MDG med store planer: - Slik skal Oslo bli barnas by

MDG-byråd Hanna Marcussen lover minst 15 nye lekeplasser i Oslo sentrum de neste årene.

MYNTGATA (Nettavisen): Nylig åpnet en helt ny lekeplass i Myntgata ved Akershus festning, med store huskestativer, klatrestativer, sandkasser og treningsapparater for alle aldersgrupper. Det er også satt opp flere sitteplasser og bord.

Men den nye lekeplassen midt i Oslo sentrum, er bare en av flere som vil bli bygget de neste årene dersom dagens byråd får fortsette å styre byen etter valget til høsten.

- Miljøpartiet De Grønne vil at Oslo skal være barnas by, fordi en by som er bra for barna er bra for oss alle. Det er for få lekeplasser i Oslo i dag, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), til Nettavisen.

Se video øverst i saken.

LEKEPLASS: Her i Myntgata 2 ved Akershus festning har byrådet fått bygget en lekeplass med blant annet store huskestativer og klatrestativer. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Minst 15 nye lekeområder

Marcussen lover en større satsing på lekeplasser i hele Oslo de neste fire årene.

- Vi ønsker blant annet å bygge minst 15 gode lekeområder i sentrum de neste fire årene. Det skal være både tradisjonelle lekeplasser og mer kreative boltreplasser med trafikklekeplasser, sjakk, klatrestativ og liknende apparater, forteller hun.

Fem nye lekeplasser åpner i Oslo sentrum nå i sommer, ifølge Aftenposten.

ÅPNET: Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), under åpningen av lekeplassen ved Akershus festning. Foto: Byrådsavdelingen for byutvikling

Se hvilke områder MDG ser for seg lekeplasser i faktaboksen.

Fakta Stedene som er aktuelle for lekeområder ↓ Spikersuppa Utenfor Østbanehallen Olav Vs gate Kronprinsesse Märtas plass Aker Brygge Tullinløkka Kontraskjæret rundt Akershus festning Kvadraturen Europarådets plass Vippetangen Christian Frederiks plass Grev Wedels pass Bankplassen Stortorvet Youngstorget

Byråden mener nye lekeplasser i sentrum er noe mange ønsker seg.

- Når vi spør folk hva de ønsker mer av i sentrum så kommer lekeplasser, og grøntområder høyt på listen, i tillegg til blant annet gågater og sykkelveier. Vi mener at sentrum bør være et sted der folk ikke bare drar til for å handle, men også for å leke og ha det hyggelig, sier Marcussen, og understreker:

- Vi ønsker at det i fremtiden blir like naturlig å ta med barna på tur til Oslo sentrum som til Marka.

- Rikelig med plass

Og plass er det nok av, ifølge byråden, nå som de har fjernet parkeringsplasser og gjort byen mindre tilgjengelig for biltrafikk.

- Det finnes rikelig med plass til lekeplasser i Oslo nå som vi redusere bilens plass over hele byen. I forbindelse med de sommerstengte gatene vil det også bli plass til midlertidige lekeplasser mange av stedene, sier hun.

TRENING: På den nye lekeplassen i Myntgata er det satt opp klatrestativer, men også treningsapparater for alle aldre. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Marcussen karakteriserer lekeplasser som «det ultimate bylivstiltaket».

- Mulighet til fysisk aktivitet bidrar til at byen oppleves trygg og attraktiv for alle aldersgrupper, spesielt for barnefamilier. Jeg tror også at flere lekeplasser kan føre til at flere barnefamilier velger å flytte til sentrumsområdet, sier hun.

I Myntgata 2 har byrådet planer om å etablere en videregående skole. Lekeplassen der er derfor bare midlertidig, men det er uvisst når skolen vil bli en realitet.