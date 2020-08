MDG med ultimatum til Ap om E18-utbyggingen i Bærum

MDG kaller utbygging av E18 en «samferdselspolitikk fra forrige århundre» og vil ikke støtte en bompengegaranti. Det kan bety slutten for fylkesrådet i Viken.

Fylkesrådet består i dag av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne og er avhengig av MDGs mandater for å ha flertall.

I et ultimatum som ble vedtatt fredag av MDGs fylkestingsgruppe, heter det at hvis fylkestinget vedtar en slik bompengegaranti, vil det ikke lenger være grunnlag for at MDG blir i fylkesrådet.

Viken må garantere for fremtidige bompengeinntekter for at utbyggingen skal gå sin gang.

Byggingen av den nye motorveistrekningen mellom Lysaker og Ramstadsletta på Høvik i Bærum er avhengig av at Oslo og Viken gir en nødvendig lokal økonomisk garanti.

Kommer ikke på tale

– Plattformen vi forhandlet fram etter brakvalget vårt i fjor, er krystallklar: E18-prosjektet til regjeringen er ikke ønsket i Viken. Derfor kommer ikke en fylkeskommunal bompengegaranti for prosjektet på tale, sier Kristoffer Robin Haug i en kommentar til NTB. Han er MDGs fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken.

– Å kutte klimagassutslipp, luftforurensing og biltrafikk er viktigere nå enn noensinne. Vikens kollektivsatsing kan ikke bestå av store ord og gigantiske motorveier, sier Haug.

Bestemmer seg på mandag

– Hva MDG mener om E18, er viden kjent, sier fylkesrådets leder Tonje Brenna (Ap) til NRK.

– Fylkesrådet skal bestemme seg på mandag om hva vi mener om garanti for E18. Så får vi se på mandag hva den beslutningen blir. Det skal jeg ikke spekulere i nå, fortsetter hun.

Bård Hoksrud, Frps samferdselspolitiske talsperson og første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, håper Viken vil bygge ny E18.

– Dessverre har MDG, Ap og Sp fått gjennomslag for en dårligere kapasitet på veien enn det forslaget Jon Georg Dale la fram for Stortinget. Så MDG har fått det som de vil, folk som er avhengig av bilen, skal måtte bruke mer tid av livet sitt i kø fremover, sier han til NTB. (©NTB)