MDG mener gratis skolesekker fører til kjøpepress

Miljøpartiet De Grønne i Nordland mener utdelingen av oransje skolesekker til førsteklassingene bidrar til overforbruk og større forskjeller.

Hver høst deles det ut gratis skolesekker til førsteklassinger i flere fylker.

Den fargesprakende fargen har en tydelig beskjed:

Her går det en førsteklassing. Vær forsiktig.

Men hva skjer når førsteklassingen blir til en andreklassing?

– Intensjonen med sekkene er veldig god. Som foreldre er vi opptatte av at ungene våre skal være synlige i trafikken og komme seg trygt til og fra skolen. Men vi bør se om vi kan gjøre ting på en måte som ivaretar både miljøet og elevene bedre enn i dag, sier Håkon Møller, gruppeleder for De Grønne på Nordland fylkesting, til Avisa Nordland.

KRITISK: Håkon Møller (MDG) setter spørsmålstegn ved ordningen om gratis skolesekker. Foto: MDG

I et skriftlig spørsmål til Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for transport og infrastruktur, setter MDG-politikeren store spørsmålstegn ved ordningen:

– Selv om fylkeskommunen oppfordrer til å bruke sekken i flere år, er inntrykket at de færreste fortsetter å bruke den når andre skoleår begynner. Fra å være et positivt tiltak mot kjøpepress, risikerer vi at sekkene blir det motsatte – et signal om at eleven kommer fra en familie med trang økonomi, med fare for at hen mot sin vilje ender opp med å skille seg ut fra de andre i klassen, påpeker han og legger til:

– I et ressursperspektiv er det i tillegg mildt sagt uheldig om fullt brukbare skolesekker går i søpla etter ett års bruk, skriver Møller i spørsmålet.

Bentzen svarer at det ikke er aktuelt å droppe sekkene:

– Denne ordninga bidrar til økt trafikksikkerhet til en av de mest sårbare gruppene i trafikken, så dette er noe vi vil fortsette med i all overskuelig framtid, sier Bentzen til NRK.

UAKTUELT: Det er uaktuelt å droppe sekkene, svarer Bent-Joacim Bentzen. Foto: Ragne B. Lysaker (Senterpartiet)

Ifølge allmennkringkasteren foreslår Møller at Nordland bør hente inspirasjon fra andre fylker. Noen steder har det vært private initiativ om å sende brukte «førsteklassesekker» til skolebarn i fattige land. I Trøndelag bruker man ulike farger på sekkene hvert år, slik at førsteklassesekken kan bli en andreklassesekk året etter.

– Det er godt mulig det er andre løsninger enn sekkene, som kan øke trafikksikkerheten for barna. Det jeg er opptatt av nå er å hente erfaringer fra andre fylker før vi tar en vurdering på det, svarer Bentzen.