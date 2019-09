MDG mer enn doblet, Ap faller på ny VG-måling

Une Bastholm (t.h), Arild Hermstad og miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Berg (t.v.) under MDG sin valgkampåpning i forbindelse med kommunevalget 2019. Den nyeste målingen fra VG viser at partiet mer enn dobler sin oppslutning sammenlignet med valget for fire år siden. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)