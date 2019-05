MDG: Mot kompromiss i bitter strid

FORNEBU (Nettavisen): Vindmølledebatten hos MDG ble så heftig fredag kveld, at de mest engasjerte ble bedt om å snakke litt unna mikrofonen.

En av delegatene gjorde også noe så uvanlig som å lage gjøkelyder, ko-ko, fra talerstolen - til mye latter, i en debatt hvor frontene var steile.

Men - tidlig lørdag har redaksjonskomiteen i MDG kommet til et kompromiss om utbygging av vindmøller på land, som ifølge Aftenposten blir vedtatt senere lørdag.

Forslaget går ut på at det skal gis konsesjoner til utbygging av vindkraft på land, men primært i områder med eksisterende inngrep og infrastruktur og ikke i områder med urørt preg og andre viktige natur- og friluftsverdier.

Vil unngå bitter avstemming

I utgangspunktet hadde MDG to diametralt motsatte resolusjoner på bordet, og det gikk mot en bitter avstemning.

Den ene ville stanse nesten all utbygging av vindmøller for å beskytte verdifull natur, mens den andre ville åpne for betydelig utbygging for å gjøre Norge til et batteri for fornybar energi i Europa.

Striden om vindkraft på land har splittet miljøpartiet. Flere av talerne fredag mente det ville være galt å bygge vindmøller i norsk natur som setter utrydningstruede dyre- og fuglearter i fare.

Andre mente at klimakrisen er så overhengende at fornybar vindkraft er av avgjørende betydning for et grønt skifte.

En som tordnet fra talerstolen er Ståle Sørensen, som er kulturpolitisk talsperson i MDG.

- Utbygging av vindkraft på land bør konsentreres til områder hvor det allerede er menneskelige inngrep, mener Ståle Sørensen. Foto: CF Wesenberg Foto: Cf Wesenberg

- Forskjell på å barbere seg og å skjære av seg haken ...

- Det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg haken, og jeg vil kun barbere meg, innledet han.

Sørensen støtter å la uberørt natur forbli uberørt:

- Utbygging av vindkraft på land bør konsentreres til områder hvor det allerede er menneskelige inngrep. Helt uberørt natur skal aldri utbygges av landbasert vindkraft.

Sørensen mener partiet må gå for kompromisser og ikke la én fløy i partiet avgjøre dette viktige spørsmålet.