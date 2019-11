MDG nekter i praksis folk å bevege seg

MDG har nylig lagt frem sitt alternative statsbudsjett. Sjokkavgifter på fly og bilbruk er hovedgrepet. Dette innebærer kraftig innskrenking av folks bevegelsesfrihet.

MDG kliner skikkelig til i sitt alternative statsbudsjett med forslag om en ny flyseteavgift på 300 kroner innenlands og 600 kroner for utenlandsreiser. I tillegg ønsker partiet å øke drivstoffavgiftene med 5 kroner pr. liter.

Straffer folk hardt for å reise

Til sammen ønsker MDG å dra inn rundt 20 milliarder kroner ekstra i avgifter på bil og fly. For en småbarnsfamilie som bor i Asker kan dette utgjøre hele 20 000 kroner i året

Dette utgjør en stor del av partiets foreslåtte økninger på over 45 milliarder kroner i såkalte grønne avgifter.

MDG ønsker i sitt alternative statsbudsjett for 2020 å gjøre store endringer. Foto: (MDGs alternative statsbudsjett 2020)

20 000 kroner i året er mye penger for en vanlig familie. At dette fører til innstramming i familiebudsjettet for mange kan det ikke være særlig tvil om.

Avhenger av hvor du bor

MDG later som om flyreiser og bilbruk er ren luksus folk lettvint kan klare seg uten. For MDG-hipsterne i Oslos sentrumsbydeler er det kanskje slik verden ser ut. Men det er ikke der folk flest bor. Heldigvis bor det folk over hele landet. Mange er avhengige av bil og mange må reise med fly for å komme seg av sted på lengre turer. For disse må MDGs budsjett oppfattes som et ønske om straff.

Hvor man bor og hvordan man lever får selvsagt stor betydning for hvordan dette slår ut. For MDGs kjernevelgere på Grünerløkka, som gjerne kjører lastesykkel og sjelden beveger seg utenfor ringveien, er dette budsjettet en belønning for det livet de allerede fører.

Har ikke regnet på konsekvensene

Hvilke konsekvenser for økonomisk vekst MDGs forslag ville få dersom budsjettet skulle gjennomføres, kunne ikke partiets talsperson Une Bastholm svare Aftenposten på. Eneste svar der er at MDG «er det eneste partiet som har en politikk som gjør at Norge når klimamålene».

Dette er for så vidt ikke overraskende. MDG har aldri hatt noe stort ønske om at vi skal ha økonomisk vekst. Følgelig er partiet heller ikke særlig opptatt av økonomiske konsekvenser av egen politikk. Likevel foreslår partiet en «klimabelønning» på inntil 3 000 kroner pr person i distriktene og 1 200 kroner i sentrale strøk. For de som er avhengige av å bruke bil og reise med fly, er dette neppe nok til å oppveie for økte avgifter.

De direkte økonomiske konsekvensene av MDGs budsjett er ikke det eneste som er interessant. Mer interessant er det hvordan denne politikken vil påvirke økonomien og samfunnet i bredere forstand.

MDGs hensikt er selvsagt å nå klimamålene. Dette påstås politikken og budsjettet å gi som resultat. Noen beregninger som understøtter dette har ikke partiet gjort. Det pleier heller ikke partiet å gjøre. Hvorvidt budsjettet er bra for klodens klima vet vi derfor ikke spesielt mye om.

I tillegg til dyrere transport ønsker MDG i budsjettet å straffe oljenæringen gjennom mer skatt. At partiet ønsker å stenge ned norsk oljeproduksjon er velkjent. Heller ikke dette har partiet regnet på, hverken klimamessig eller økonomisk. Sammenlignet med oljeproduksjon andre steder i verden er utslippene fra norsk oljeproduksjon blant de laveste, noe selv Faktisk.no noe motvillig må innrømme.

Hvilket samfunn får vi ved MDGs politikk?

Det er altså lett å se MDGs budsjett har klare vinnere og tapere. Mens de lastesykkelkjørende kjernevelgerne på Grünerløkka vinner, blir det tyngre for folk som bor lenger unna sentrum. Når transport blir så mye dyrere, blir det vanskeligere å bo i distriktene. Det blir også vanskeligere å ha et aktivt og sosialt liv. Det blir dyrere å kjøre barn til fotballtrening, besøke venner og familie og komme seg til jobben for svært mange.

«MDG-traktoren», som heter lastesykkel eller transportsykkel, er et foretrukket transportmiddel blant miljøfolket innenfor ringveien i Oslo. Ute i distrikts-Norge fungerer den ikke like godt. Foto: Kjell-Magne Rystad

Alt dette drar i retning av sterkere sentralisering. Det blir stadig gunstigere for dem som lever MDG-livet innenfor ringveien. For MDG er sentralisering en villet politikk fordi det blir mindre behov for transport når alle bor og arbeider oppå hverandre. Det er slik det blir, for MDG er tilhenger av høye hus, særlig rundt kollektivknutepunktene.

Med den retningen som signaliseres i MDGs budsjett vil presset i bysentrum bare øke. Eiendomsprisene stiger videre, slik at det blir stadig vanskeligere for unge uten midler å etablere seg der.

Norsk politikk har alltid vært preget av motsetning mellom by og land. Denne motsetningen ville styrkes hvis MDGs budsjett skulle bli virkelighet. Det skjer ikke nå, men partiet kan komme i maktposisjon etter neste stortingsvalg.

Ønsker vi et samfunn der hele befolkningen skal stues sammen sentralt i de store byene?

I praksis innebærer MDGs politikk at mange nektes å bevege seg fritt.