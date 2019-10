MDG-profil: - Dropp ultimatum og søk regjeringsmakt

I MDG hersker det splid om hvor lurt det er å stille ultimatum i oljepolitikken.

Sentralstyret i Miljøpartiet de Grønne (MDG) vedtok i juni 2107 at «partiet ikke skal støtte en regjering som åpner nye felt for oljeleting».

Det kravet mener BI-forsker og stortingspolitiker for MDG, Per Espen Stoknes, at MDG bør droppe for å søke regjeringsmakt, ifølge NRK.

- Dropp ultimatum

- Vi bør ikke stille et ultimatum på et slikt virkemiddel før eventuelle regjeringsforhandlinger. Jeg tror det er viktig å gå inn i med åpne kort og ser på hvordan det er mulig å få til størst mulig CO2-reduksjon både nasjonalt og internasjonalt, presiserer Stoknes overfor Nettavisen.

Han møter ingen støtte fra dette hos MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad.

- Det vedtaket vi gjorde i 2017 står fast, og alt tyder på at det blir en dårligere og dårligere idé å drive med oljeleting og utvikling av nye felt i fremtiden, så det mener jeg vi ikke skal fire på, sier Hermstad til NRK.

Tøffe krav

Stoknes sier til Nettavisen at MDG kan oppnå mer i regjering enn utenfor:

- Å gå inn i samtaler med et totalt ultimatum om nye felt eller ingenting, det har jeg ikke tro på. Det fins mange virkemidler for å oppnå kraftige CO2-kutt nasjonalt og globalt, sier han.

Stoknes nevner ta bort leterefusjonsordninger, det vil si at man kan oppnå for nye felt, men oljeselskapene selv tar regningen. Han nevner at store deler av Oljefondet kan flyttes til fornybar infrastruktur i raskt voksende økonomier - sol, vind og energilagring.

- I tillegg kan vi kreve en oljekommisjon slik Tyskland har hatt en kommisjon for avvikling av kull. Eller økonomisk trygghet og kompensasjon til alle olje-arbeidere som vil etter- og videreutdanne seg til annen næring.

- Venstre solgte seg billig

Stoknes frykter ikke at MDG kommer til å lide samme skjebne som Venstre i regjering:

- Det å tro at vi kommer til å miste vårt særpreg som parti slik Venstre har gjort for å få en kulturminister-post og klimaminister-post, det skjer ikke med MDG. Venstre solgte seg billig i Jeløya-forhandlingene, mener han.

- I regjering kan vi også kreve å få olje- og energiministeren, legger Stoknes til.

15-års-periode

I MDGs partiprogram står det at partiet «vil stanse åpning av nye olje og gassfelt på norsk sokkel og starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode».