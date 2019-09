MDG slår tilbake: - Vanskelig å se hvordan noen kan bli overrasket

MDG står fast på at de vil møte Venstre til samtaler om styringen av Oslo, men får lite støtte hos byrådskameratene i Ap og SV.

Venstre og MDG flørter om byrådsmakten i hovedstaden, og mandag gikk Rødts førstekandidat i Oslo, Eivor Evenrud, ut mot flørten.

- Vi har sikret flertall for miljøpolitikken i Oslo i fire år. At MDG innleder samtaler med Venstre fremstår vel først og fremst som uryddig, sa Evenrud til Nettavisen.

Hun advarte mot konsekvensene dersom Rødt dumpes etter å ha vært byrådets støtteparti i fire år.

- Det vil være utrolig synd for velgerne om MDG nå snur 180 grader og river ned igjen det venstresida har brukt fire år på å rydde opp i, sa hun.

- Har aldri låst oss

MDGs fylkesleder i Oslo, Einar Wilhelmsen, er overrasket over reaksjonen.

- Vi har i hele valgkampen sagt at vi går til valg på fortsatt byråd med Ap og SV, men vi har aldri låst oss til hvilket støtteparti vi vil ha, sier Wilhelmsen til Nettavisen.

IKKE FLERTALL: Byrådsleder Raymond Johansen, byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, og byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, er avhengig av støtte fra enten Rødt eller Venstre for å få flertall i Oslo bystyre i neste periode. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Han understreker at MDG vil snakke med flere.

- Vi har tvert imot vært tydelig på at vi ønsker å snakke med alle som støtter det grønne prosjektet i Oslo. Det er vanskelig å se hvordan noen kan bli overrasket over dette, sier Wilhelmsen.

Både MDG og Venstre har nå åpnet for samtaler partiene imellom.

- Nå må vi jo første høre hva Venstre har å si. Men i Bergen samarbeider jo Venstre allerede med de rødgrønne, og de har også gjort det i Trondheim, sammen med oss i De Grønne, påpeker han.

Dagens byråd får flertall i Oslo bystyre med enten Venstre eller Rødt, som får fire representanter hver i det nye bystyret.

Samtaler før helga

Mandag bekreftet også Venstres førstekandidat i Oslo, Hallstein Bjercke, at Venstre er klare for å snakke med MDG.

Tidspunktet for møtet er ikke endelig bekreftet partene imellom, men møtet blir unnagjort i god tid før helgen, ble Dagbladet fortalt.

KLAR: Venstres Hallstein Bjercke sier Venstre er klare for å møte MDG til samtaler denne uka. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Johansen: - Ikke forhandlinger

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo avviser imidlertid at de varslede samtalene mellom MDG og Venstre er forhandlinger.

- Oslo MDGs kontakt med Oslo Venstre avklarte jeg som byrådsleder i forrige uke. Dette er kun en naturlig respons på Venstres gjentatte initiativ gjennom mediene, sier Johansen til Nettavisen, og påpeker:

- Kontakten dreier seg ikke om noen form for forhandlinger mellom Oslo MDG og Oslo Venstre. Det er våre tre byrådspartier som skal forhandle. Vi har dialog med Rødt som har vært vårt støtteparti.

Johansen sier han ser fram til å lede forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV og MDG, som alle har gått til valg på ham som byrådslederkandidat.

- Sammen har vi lovet velgerne våre fire nye år, og vi har fått tillit på ny, som vi skal forvalte på best mulig vis gjennom å snakke sammen i samme rom. Ikke igjennom media, sier han.

AVVISER: Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo avviser at det er snakk om forhandlinger mellom MDG og Venstre. Han forteller at han vil sette seg ned i forhandlinger med de andre byrådspartiene om en uke. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

Byrådslederen opplyser at forhandlingene starter om en uke.

- Konstituering av nytt bystyre er 23. oktober, som er tidslinjen vår. Utover det har jeg ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier Johansen.

SV: - Ønsker Rødt

Heller ikke SV ønsker å bytte ut Rødt med Venstre.

- Vi i SV ser frem til å styre byen i fire nye år sammen med Ap og MDG. Vi har samarbeidet godt med Rødt i denne perioden og ønsker å fortsette med det, sier leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, til Nettavisen.

Hun påpeker at de ønsker å ta det internt og ikke gjennom media hvordan forhandlingene skal foregå.

- SV er glade for at valget ga fortsatt rødgrønt flertall. Byen trenger en tydelig politikk for mindre sosiale forskjeller og kutt i klimagassutslipp, sier hun.

Også Høyre-flørt



Men også Høyre har flørtet med MDG etter valget. Høyres ordførerkandidat i Oslo, Saida Begum, sa til Nettavisen lørdag at hun håper at miljøpartiet bytter side og vil danne byråd med Høyre, KrF og Venstre.

- De har jo selv sagt at de er blokkuavhengige, så det bør være politikken som avgjør hva de ender på. Og vi har ikke begynt å snakke sammen ennå om hva vi kan få til sammen, så jeg håper vi kan få til en slik runde før de avviser oss helt, sa Begum.

Wilhelmsen lukket raskt døra for Høyres flørt i forrige uke, og sa til Nettavisen at det var uaktuelt å samarbeide med Høyre fordi forskjellene mellom partiene er så store.