MDG snur etter protester: Veien holdes åpen

MDG-byråd Arild Hermstad ville stenge en av hovedveiene inn til Oslo sentrum. Nå er planen skrinlagt.

Vikarierende byråd Arild Hermstad (MDG) sier at prøvestengningen av Kongsveien mellom Gamlebyen og Sportsplassen i rushtiden, blir utsatt.

– Det er helt nødvendig å bedre forholdene for syklister og gående i Kongsveien, og vi vurderer Bymiljøetatens forslag om prøvestenging som et positivt grep. Samtidig er det svært viktig for oss å ivareta smittevernet i kollektivtrafikken og sikkerheten i hjertesonene rundt de lokale barneskolene, og derfor har vi landet på utsette prøvestengningen i denne omgang, sier Hermstad i en e-post sendt ut av Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, skriver Aftenposten.

NA-blogger Kjell-Magne Rystad var blant de som reagerte på stengningen.

- Å redde verden er visst det dette handler om. Som vanlig er når Oslo-byrådet setter i verk slike bilhindrende tiltak, så er det ikke gjort noen grundige konsekvensutredninger på forhånd. Her er det å prøve og se, skrev han.

Les også: MDG vil redde verden fra bilen - bruker korona som påskudd

Frykter økt smittefare

I e-posten står det at prøvestengning er utsatt inntil videre. Årsaken er at den vil legge press på kollektivtrafikken, samt bidra til trafikkfarlige situasjoner rundt Ekeberg skole.

Kongsveien går fra Bekkelaget og ned til Gamlebyen. Veien brukes av både syklende og bilister som pendler blant annet fra Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg til Oslo sentrum. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

– Vålerengatunnelen er stengt fra 8. juni, og det er allerede fullt på kollektivtransporten, noe som gjør at vi frykter at konsekvensen av en stenging nå vil bidra til økt, ikke redusert smittefare. Kongsveien trenger en mer helhetlig plan for å ivareta syklister, trikk, biler og gående, og vi ser på løsninger for denne veistrekningen, sier Hermstad i e-posten.

Stengningen av Kongsveien, som går fra Bekkelaget og ned til Gamlebyen, ble planlagt stengt etter at Nordstrand MDG tok det opp med vikarierende byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG).

«Vi er fritidspolitikere og det er veldig mange flinke folk i lokallaget. Grunnen til at vi bruker så mye tid på dette er at vi har et mål og ønsker endringer. Vi vil jo redde verden. Så dette er rett og slett kjempegøy», sa MDGs lokalpolitiker Einy Langmoen til Nordstrands Blad (bak betalingsmur) da planen ble lansert.

Informerte ikke

– Dette er et strakstiltak for sykkel i koronatiden som jeg er veldig glad for at vi får på plass, sa Hermstad til Aftenposten i forrige uke.

Stengningen vakte sterke reaksjoner lokalt. Hverken lokalpolitikere eller MDGs samarbeidspartnere i Oslo bystyre var blitt hørt før planene ble lansert.

– Dette kom brått på oss. Vi var ikke klar over det, sa gruppeleder Frode Jacobsen i Ap bystyre.

Et av motargumentene var at stengning ville tvunget mange over på kollektivt, noe som ikke er et koronatiltak.