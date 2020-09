MDG, SV og Rødt mener regjeringens grep er altfor svakt

De 50 flyktningene som skal hentes fra Hellas, er «skrekkelig» få, mener MDG. Også Rødt og SV er sterkt kritiske til at regjeringen ikke tar kraftigere grep.

– Det er en lettelse at vi endelig er blant landene som bidrar, men 50 er et skrekkelig lavt tall når 13.000 står uten hjem, håp og helsehjelp, og norske kommuner har uttrykt kapasitet og vilje til å ta imot mange ganger flere, sier leder Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne.

Flere branner rammet Moria-leiren på Lesvos natt til onsdag. Foto: Panagiotis Balaskas / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Natt til onsdag sto asylleiren Moria på øya Lesvos i brann. Flere tusen har blitt evakuert fra leiren, som var satt i karantene på grunn av koronasmitte. Regjeringen setter nå i gang med å hente ut barnefamilier fra Hellas etter brannen. Til sammen 50 asylsøkere skal hentes, bekrefter statsminister Erna Solberg (H).

Bastholm vil hente ut ti ganger så mange. Hun får støtte fra SV og Rødt, som mener det regjeringen gjør, er for smått og for seint.

– At et rikt land som Norge da bare skal ta ansvar for femti er usolidarisk og umenneskelig, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som mener statsminister Erna Solberg kan «vise litt mer medmenneskelighet» nå som Fremskrittspartiet ikke lenger er med i regjering.

Det må på plass en luftbro, og evakueringen må skje «med en gang», krever SVs Karin Andersen.

– Dette må bare være begynnelsen. 13.000 mennesker har bodd i Moria, og titusenvis av flyktninger har vært i Hellas. Å hente 50 flyktninger hjelper ikke på den situasjonen, så her venter vi at det skjer mer snart, sier hun.

(©NTB)